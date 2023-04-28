Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления
Польский генерал Скшипчак: контрнаступление ВСУ на Крым уничтожит украинскую армию
14:15 28.04.2023 (обновлено: 14:16 28.04.2023)
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдаты ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Армия России просто уничтожит украинские войска в случае возможного контрнаступления ВСУ на юг РФ. Об этом в интервью польскому изданию Salon 24 заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.
По его словам, информация о том, что ВСУ готовы к контрнаступлению, и тем более заявления некоторых экспертов, в том числе американских и польских, что оно уже идет, не имеет ничего общего с реальностью.
"Разумеется, такие сообщения влияют на эмоции, но они не имеет ничего общего с тем, что происходит на поле битвы", – сказал Скшипчак.
Он отметил, что российские войска интенсивно готовятся к обороне юга с декабря 2022 года и заждались заявленного контрнаступления ВСУ, которое, по сути, уничтожит украинскую армию.
"Они (Вооруженные Силы РФ – ред.) закладывают мины, превращают каждый город в крепость, роют окопы, готовят укрепления. И, если честно, если украинцы ударят на юг, русские только этого и ждут. Они готовы. Украинцы же в такой атаке истекут кровью, и уже не смогут вести оборонительные действия", – заявил генерал.
О подготовке ВСУ к контрнаступлению заявлялось в Киеве и на Западе с конца прошлого года. Сообщалось, что оно будет идти по нескольким направлениям. Одно из них – Мелитопольское. Также говорилось о намерении форсировать Днепр и захватить левобережную часть Херсонской области.
Кроме того, представители украинской армии, спецслужб и власти неоднократно подчеркивали, что намерены кинуть штурмовые силы на Крым, захват которого – одна из главных целей киевского режима.
В 2023 году предполагаемые даты начала контрнаступления не раз сдвигались. Пик пиар-поддержки пришелся на март, когда речь шла об апрельских "бросках". Позже говорилось о середине апреля.
12 апреля украинский премьер-министр Укрины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ будет летом. Несколько дней спустя экс-генерал армии США Бен Ходжес спрогнозировал его через несколько недель на южном фронте с целью "изолировать Крымский полуостров" и не позволить российским войскам оборонять его. В последних заявлениях на эту тему со стороны киевского режима звучат сообщения о начале операции "через несколько недель или месяцев".
Накануне, 27 апреля, политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что анонсированное контрнаступление ВСУ может так и остаться в медийной плоскости, не получив реального продолжения.
В то же время основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинский армии может начаться в мае. Кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев считает, что его не будет в то время, однако май для конфликта на Украине "будет горячим" по ряду причин.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. А подполковник запаса ФСО Василий Кашканов подчеркнул, что полуостров надежно защищен, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на Крым успеха не достигнут.
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