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Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления

Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления

Армия России просто уничтожит украинские войска в случае возможного контрнаступления ВСУ на юг РФ. Об этом в интервью польскому изданию Salon 24 заявил... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T14:15

2023-04-28T14:15

2023-04-28T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Армия России просто уничтожит украинские войска в случае возможного контрнаступления ВСУ на юг РФ. Об этом в интервью польскому изданию Salon 24 заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.По его словам, информация о том, что ВСУ готовы к контрнаступлению, и тем более заявления некоторых экспертов, в том числе американских и польских, что оно уже идет, не имеет ничего общего с реальностью."Разумеется, такие сообщения влияют на эмоции, но они не имеет ничего общего с тем, что происходит на поле битвы", – сказал Скшипчак.Он отметил, что российские войска интенсивно готовятся к обороне юга с декабря 2022 года и заждались заявленного контрнаступления ВСУ, которое, по сути, уничтожит украинскую армию. О подготовке ВСУ к контрнаступлению заявлялось в Киеве и на Западе с конца прошлого года. Сообщалось, что оно будет идти по нескольким направлениям. Одно из них – Мелитопольское. Также говорилось о намерении форсировать Днепр и захватить левобережную часть Херсонской области.Кроме того, представители украинской армии, спецслужб и власти неоднократно подчеркивали, что намерены кинуть штурмовые силы на Крым, захват которого – одна из главных целей киевского режима.В 2023 году предполагаемые даты начала контрнаступления не раз сдвигались. Пик пиар-поддержки пришелся на март, когда речь шла об апрельских "бросках". Позже говорилось о середине апреля.12 апреля украинский премьер-министр Укрины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ будет летом. Несколько дней спустя экс-генерал армии США Бен Ходжес спрогнозировал его через несколько недель на южном фронте с целью "изолировать Крымский полуостров" и не позволить российским войскам оборонять его. В последних заявлениях на эту тему со стороны киевского режима звучат сообщения о начале операции "через несколько недель или месяцев".Накануне, 27 апреля, политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что анонсированное контрнаступление ВСУ может так и остаться в медийной плоскости, не получив реального продолжения.В то же время основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинский армии может начаться в мае. Кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев считает, что его не будет в то время, однако май для конфликта на Украине "будет горячим" по ряду причин. В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. А подполковник запаса ФСО Василий Кашканов подчеркнул, что полуостров надежно защищен, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на Крым успеха не достигнут.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для КрымаЧто стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный экспертПридуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму"

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https://crimea.ria.ru/20230426/kogda-veter-vysushit-pochvu-prigozhin-o-nachale-kontrnastupleniya-vsu-1128380286.html

https://crimea.ria.ru/20230423/ministr-oborony-estonii-nazval-vozmozhnyy-srok-nachala-kontrnastupleniya-vsu-1128320101.html

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