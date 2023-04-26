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Придуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму" - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Придуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму"
Придуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму" - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Придуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму"
В отличие от "придуманного" офисом Зеленского "юридического права" уничтожить все в Крыму и на Донбассе, Россия может нанести вполне "физический" удар по Киеву. РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T14:50
2023-04-26T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В отличие от "придуманного" офисом Зеленского "юридического права" уничтожить все в Крыму и на Донбассе, Россия может нанести вполне "физический" удар по Киеву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Марат Баширов, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляка о том, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится на территории Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Планы ПодолякаГазета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные сообщила, что Киев намеревался нанести удары по территории России 24 февраля, но по просьбе Вашингтона отложил атаки. Тогда, отвечая на эту статью, Подоляк заявил, что для Киева "другие приоритетные цели"."Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР – ред.), Донецкой (ДНР – ред.), Запорожской и Херсонской областей", - цитирует Подоляка РИА Новости.Придуманное право КиеваПо мнению политолога Марата Баширова, заявление офиса Зеленского о "юридическом праве" уничтожить все, что находится в Крыму и в Донбассе, ни что иное как выдумка.По его словам, также нельзя исключать, что "этот чиновник – (Подоляк – ред.) приближает использование Российской Федерацией средств и возможностей для ответного удара по Киеву".Ранее Михаил Подоляк также делал заявления, что Киев намерен "захватить" Крым и "полностью уничтожить русское культурное пространство". Кроме того, в интервью СМИ он заявлял, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев и "демонтировать Крымской мост". По его мнению, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляка и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор "будет коротким".Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь заявил, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мираКрымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
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Придуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму"

Баширов о желании Подоляка "уничтожить все в Крыму и на Донбассе": придуманное право

14:50 26.04.2023 (обновлено: 15:03 26.04.2023)
 
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В отличие от "придуманного" офисом Зеленского "юридического права" уничтожить все в Крыму и на Донбассе, Россия может нанести вполне "физический" удар по Киеву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Марат Баширов, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляка о том, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится на территории Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Планы Подоляка

Газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные сообщила, что Киев намеревался нанести удары по территории России 24 февраля, но по просьбе Вашингтона отложил атаки. Тогда, отвечая на эту статью, Подоляк заявил, что для Киева "другие приоритетные цели".
"Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР – ред.), Донецкой (ДНР – ред.), Запорожской и Херсонской областей", - цитирует Подоляка РИА Новости.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
09:53
Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского

Придуманное право Киева

По мнению политолога Марата Баширова, заявление офиса Зеленского о "юридическом праве" уничтожить все, что находится в Крыму и в Донбассе, ни что иное как выдумка.
"Это их "юридическое право" уничтожить все в Крыму и на Донбассе, придуманное. Тогда как у нас есть возможность ответить на это их "право" военным способом. Не придуманным, а физическим, которое существует. На сегодняшний день мы их жалеем, на самом деле", - сказал Баширов.
По его словам, также нельзя исключать, что "этот чиновник – (Подоляк – ред.) приближает использование Российской Федерацией средств и возможностей для ответного удара по Киеву".
Президент Украины Владимир Зеленский
6 апреля, 07:55
Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева
Ранее Михаил Подоляк также делал заявления, что Киев намерен "захватить" Крым и "полностью уничтожить русское культурное пространство". Кроме того, в интервью СМИ он заявлял, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев и "демонтировать Крымской мост". По его мнению, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляка и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор "будет коротким".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь заявил, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУкраинаРоссияКонтрнаступление ВСУМихаил ПодолякБезопасность Республики Крым и СевастополяМненияОбществоСВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовые регионы РоссииМарат Баширов
 
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