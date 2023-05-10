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Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
Пострадавший после украинского обстрела города Шебекино Белгородской области скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T12:07
2023-05-10T12:07
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пострадавший после украинского обстрела города Шебекино Белгородской области скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В среду утром Шебекино попало под очередной обстрел ВСУ. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, за его жизнь боролись медики.На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Специалисты проводят обследование территории.Как сообщалось, в ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник. В результате происшествия повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. Кроме того, утром 10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Курском, пострадавших нет. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВзрыв и разрушения в Белгородской области - что известноВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
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россия
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина
Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался

Гладков: раненый при обстреле ВСУ Белгородской области мужчина скончался

12:07 10.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пострадавший после украинского обстрела города Шебекино Белгородской области скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В среду утром Шебекино попало под очередной обстрел ВСУ. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, за его жизнь боролись медики.
"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Специалисты проводят обследование территории.
Как сообщалось, в ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник. В результате происшествия повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. Кроме того, утром 10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Курском, пострадавших нет. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.
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