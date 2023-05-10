https://crimea.ria.ru/20230510/ranenyy-pri-obstrele-shebekino-muzhchina-skonchalsya-1128634309.html

Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался

Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался

Пострадавший после украинского обстрела города Шебекино Белгородской области скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T12:07

2023-05-10T12:07

2023-05-10T12:07

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пострадавший после украинского обстрела города Шебекино Белгородской области скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В среду утром Шебекино попало под очередной обстрел ВСУ. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, за его жизнь боролись медики.На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Специалисты проводят обследование территории.Как сообщалось, в ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник. В результате происшествия повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. Кроме того, утром 10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Курском, пострадавших нет. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВзрыв и разрушения в Белгородской области - что известноВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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