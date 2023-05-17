https://crimea.ria.ru/20230517/11-priletov-po-kurskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1128774354.html

11 прилетов по Курской области – ранен мужчина

11 прилетов по Курской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 17.05.2023

11 прилетов по Курской области – ранен мужчина

Мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области, повреждены ЛЭП, и обесточены два села. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T14:37

2023-05-17T14:37

2023-05-17T15:21

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области, повреждены ЛЭП, и обесточены два села. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким.Медики оказывают ему всю необходимую помощь. При необходимости пострадавшего транспортируют в Курскую областную клиническую больницу, добавил Старовойт.Как сообщалось, накануне около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. До этого в Суджанском районе области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяВСУ атаковали Брянскую и Курскую области

https://crimea.ria.ru/20230516/nad-kurskoy-oblastyu-sbity-i-vzorvalis-dva-drona-kamikadze-1128764514.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости