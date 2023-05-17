11 прилетов по Курской области – ранен мужчина
Старовойт: при обстреле ВСУ Курской области ранен мужчина и повреждены ЛЭП
14:37 17.05.2023 (обновлено: 15:21 17.05.2023)
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота медиков в "красной зоне" Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области, повреждены ЛЭП, и обесточены два села. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким.
"Повреждены линии электропередач, поселки обесточены. Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам. Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Медики оказывают ему всю необходимую помощь. При необходимости пострадавшего транспортируют в Курскую областную клиническую больницу, добавил Старовойт.
Как сообщалось, накануне около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. До этого в Суджанском районе области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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