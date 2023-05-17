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11 прилетов по Курской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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11 прилетов по Курской области – ранен мужчина
11 прилетов по Курской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 17.05.2023
11 прилетов по Курской области – ранен мужчина
Мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области, повреждены ЛЭП, и обесточены два села. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T14:37
2023-05-17T15:21
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области, повреждены ЛЭП, и обесточены два села. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким.Медики оказывают ему всю необходимую помощь. При необходимости пострадавшего транспортируют в Курскую областную клиническую больницу, добавил Старовойт.Как сообщалось, накануне около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. До этого в Суджанском районе области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
https://crimea.ria.ru/20230516/nad-kurskoy-oblastyu-sbity-i-vzorvalis-dva-drona-kamikadze-1128764514.html
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
11 прилетов по Курской области – ранен мужчина

Старовойт: при обстреле ВСУ Курской области ранен мужчина и повреждены ЛЭП

14:37 17.05.2023 (обновлено: 15:21 17.05.2023)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота медиков в "красной зоне" Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
Работа медиков в красной зоне Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области, повреждены ЛЭП, и обесточены два села. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким.

"Повреждены линии электропередач, поселки обесточены. Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам. Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Медики оказывают ему всю необходимую помощь. При необходимости пострадавшего транспортируют в Курскую областную клиническую больницу, добавил Старовойт.
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Как сообщалось, накануне около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. До этого в Суджанском районе области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаНовости
 
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