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ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель

ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель - РИА Новости Крым, 10.05.2023

ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель

Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T16:17

2023-05-10T16:17

2023-05-10T16:17

роман старовойт

курская область

происшествия

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.В это же время ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Здесь зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки, пострадавших нет.Как сообщалось, в среду утром системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба и фасад дома.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада

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украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, происшествия, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы курской области