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ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель
ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель - РИА Новости Крым, 10.05.2023
ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель
Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T16:17
2023-05-10T16:17
роман старовойт
курская область
происшествия
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.В это же время ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Здесь зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки, пострадавших нет.Как сообщалось, в среду утром системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба и фасад дома.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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роман старовойт, курская область, происшествия, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы курской области
ВСУ обстреляли защитный объект в Курской области – пострадал строитель

Старовойт: при обстреле ВСУ защитного объекта в Курской области пострадал человек

16:17 10.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
В это же время ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Здесь зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки, пострадавших нет.
Как сообщалось, в среду утром системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба и фасад дома.
С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Роман СтаровойтКурская областьПроисшествияРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбстрелы Курской области
 
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