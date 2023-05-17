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Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток" - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток" - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
Житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", он получил серьезную травму ноги. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T12:48
2023-05-17T12:48
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
украина
россия
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", он получил серьезную травму ноги. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в селе Черемошное.Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов приграничных территорий региона сохраняется минная опасность. Он призвал жителей воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.Как сообщалось, в понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Повреждены линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, в местной базе отдыха выбиты окна и посечены заборы. Пострадавших нет. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеТри села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
https://crimea.ria.ru/20230428/podorvalis-na-mine-podrobnosti-chp-s-rybakami-v-belgorodskoy-oblasti-1128427645.html
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия, сво, всу (вооруженные силы украины)
Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"

Гладков: житель Белгородской области подорвался на мине "Лепесток", он в операционной

12:48 17.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", он получил серьезную травму ноги. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Черемошное.
"Местный житель косил траву в овраге, наступил на "Лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов приграничных территорий региона сохраняется минная опасность. Он призвал жителей воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.
Как сообщалось, в понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Повреждены линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, в местной базе отдыха выбиты окна и посечены заборы. Пострадавших нет. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
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