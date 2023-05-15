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Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
В понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T19:09
2023-05-15T19:09
2023-05-15T19:09
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавших в результате ударов нет.По данным губернатора, от обстрелов пострадала база отдыха: в здании выбиты окна и посечены заборы. На данный момент ведется подворовой обход.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. В частности, в ночь на 10 мая в селе Ольховатка Новооскольского округа взорвался беспилотник, были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль. По словам губернатора, всего от обстрелов с украинской стороны в области пострадали 28 предприятий, 18 индивидуальных предпринимателей. На восстановление объектов бизнесу направят около 400 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВ Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человекТри села Курской области попали под обстрел ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
Гладков: Шебекинский городской округ в понедельник попал под массированный удар ВСУ