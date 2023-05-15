https://crimea.ria.ru/20230515/belgorodskaya-oblast-pod-massirovannym-obstrelom-vsu-1128737193.html

Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ

Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ

В понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T19:09

2023-05-15T19:09

2023-05-15T19:09

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

происшествия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128623144_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_985fc0eb905920d460b4cbda2e6690c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавших в результате ударов нет.По данным губернатора, от обстрелов пострадала база отдыха: в здании выбиты окна и посечены заборы. На данный момент ведется подворовой обход.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. В частности, в ночь на 10 мая в селе Ольховатка Новооскольского округа взорвался беспилотник, были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль. По словам губернатора, всего от обстрелов с украинской стороны в области пострадали 28 предприятий, 18 индивидуальных предпринимателей. На восстановление объектов бизнесу направят около 400 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВ Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человекТри села Курской области попали под обстрел ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости