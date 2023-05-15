Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230515/belgorodskaya-oblast-pod-massirovannym-obstrelom-vsu-1128737193.html
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
В понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T19:09
2023-05-15T19:09
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128623144_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_985fc0eb905920d460b4cbda2e6690c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавших в результате ударов нет.По данным губернатора, от обстрелов пострадала база отдыха: в здании выбиты окна и посечены заборы. На данный момент ведется подворовой обход.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. В частности, в ночь на 10 мая в селе Ольховатка Новооскольского округа взорвался беспилотник, были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль. По словам губернатора, всего от обстрелов с украинской стороны в области пострадали 28 предприятий, 18 индивидуальных предпринимателей. На восстановление объектов бизнесу направят около 400 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВ Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человекТри села Курской области попали под обстрел ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128623144_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4573483a8a23b52224ac40c25f722674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости
Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ

Гладков: Шебекинский городской округ в понедельник попал под массированный удар ВСУ

19:09 15.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших в результате ударов нет.
"Сегодня под массированным обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов", - написал он в своем Telegram.
По данным губернатора, от обстрелов пострадала база отдыха: в здании выбиты окна и посечены заборы. На данный момент ведется подворовой обход.
Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор Игорь Корнет - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
16:43
Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
В частности, в ночь на 10 мая в селе Ольховатка Новооскольского округа взорвался беспилотник, были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль. По словам губернатора, всего от обстрелов с украинской стороны в области пострадали 28 предприятий, 18 индивидуальных предпринимателей. На восстановление объектов бизнесу направят около 400 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
Три села Курской области попали под обстрел ВСУ
 
Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаПроисшествияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Главные события и заявления дня: 15 мая
21:01Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
20:49На западе Крыма на несколько дней отключат газ
20:28В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ
20:13Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
20:03Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ
19:46Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
19:27Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия
19:09Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
18:52Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
18:20Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
17:59Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном
17:38В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
17:23В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
16:43Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
16:21Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану
16:03На горе Кошка в Крыму пострадал турист
15:50Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
15:19Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки
15:07Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Лента новостейМолния