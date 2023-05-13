https://crimea.ria.ru/20230513/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-povrezhdeny-doma-net-sveta-i-gaza-1128706591.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа

ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа - РИА Новости Крым, 13.05.2023

ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа

Село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждены 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T17:33

2023-05-13T17:33

2023-05-13T17:33

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждены 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.Ранее под очередной обстрел попал город Шебекино. Зафиксированы два прилета по окраине города, снаряды попали в огороды частных жилых домов. Пострадал один мужчина, за его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В Белгородской, Брянской, Курской областях и других приграничных регионах действует желтый уровень террористической опасности и введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиОчередной обстрел Белгородской области: ранена женщинаРаненый при обстреле Шебекино мужчина скончался

https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия