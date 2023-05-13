https://crimea.ria.ru/20230513/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-povrezhdeny-doma-net-sveta-i-gaza-1128706591.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа - РИА Новости Крым, 13.05.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
Село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждены 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T17:33
2023-05-13T17:33
2023-05-13T17:33
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128706478_0:55:578:380_1920x0_80_0_0_97b07cc0d611b7cba7f9647dd3d1ada2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждены 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.Ранее под очередной обстрел попал город Шебекино. Зафиксированы два прилета по окраине города, снаряды попали в огороды частных жилых домов. Пострадал один мужчина, за его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В Белгородской, Брянской, Курской областях и других приграничных регионах действует желтый уровень террористической опасности и введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиОчередной обстрел Белгородской области: ранена женщинаРаненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128706478_0:1:578:435_1920x0_80_0_0_0ebe8fcb7401b5c68a98d2535ea73b88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
Гладков: после обстрела ВСУ село Графовка Белгородской области осталось без света и газа