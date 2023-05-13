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ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа - РИА Новости Крым, 13.05.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
Село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждены 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T17:33
2023-05-13T17:33
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждены 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.Ранее под очередной обстрел попал город Шебекино. Зафиксированы два прилета по окраине города, снаряды попали в огороды частных жилых домов. Пострадал один мужчина, за его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В Белгородской, Брянской, Курской областях и других приграничных регионах действует желтый уровень террористической опасности и введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиОчередной обстрел Белгородской области: ранена женщинаРаненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа

Гладков: после обстрела ВСУ село Графовка Белгородской области осталось без света и газа

17:33 13.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПосле обстрела ВСУ в селе Графовка
После обстрела ВСУ в селе Графовка
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждены 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее под очередной обстрел попал город Шебекино. Зафиксированы два прилета по окраине города, снаряды попали в огороды частных жилых домов. Пострадал один мужчина, за его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.
С начала спецоперации территории граничащих с Украиной областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В Белгородской, Брянской, Курской областях и других приграничных регионах действует желтый уровень террористической опасности и введен средний уровень реагирования.
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