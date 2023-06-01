https://crimea.ria.ru/20230601/massirovannyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti-chislo-postradavshikh-rastet-1129119903.html

Массированный обстрел Белгородской области: число пострадавших растет

Массированный обстрел Белгородской области: число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Массированный обстрел Белгородской области: число пострадавших растет

Число пострадавших после обстрела Шебекинского округа Белгородской области возросло до восьми, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T09:18

2023-06-01T09:18

2023-06-01T09:20

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Число пострадавших после обстрела Шебекинского округа Белгородской области возросло до восьми, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков ранее проинформировал, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр и окраины города. Сообщалось о пяти раненых, сейчас их количество увеличилось.⠀"Недоброе утро выдалось в Белгородской области. В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет", - сообщил он в своем Telegram-канале.Губернатор опроверг информацию, которая появилась в четверг в соцсетях, о якобы прорыве украинских войск в регион.Сейчас администрации районов и Шебекино занимаются вывозом людей. Сегодня в Пензу уезжают около 200 человек – это дети с мамами и бабушками. В субботу 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль. Гладков проинформировал, что вывоз жителей осуществляется с соблюдением всех мер безопасности."Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям. Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы", - добавил он.Как сообщалось, 30 мая украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители. В результате обстрела погиб охранник учреждения, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещенияБелгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах

https://crimea.ria.ru/20230601/vsu-rasstrelivayut-shebekino-iz-gradov-neskolko-chelovek-raneny-1129119186.html

шебекино (город в белгородской области)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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