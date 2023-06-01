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Взрыв в Белгороде: что известно
Взрыв в Белгороде: что известно - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Взрыв в Белгороде: что известно
В Белгороде, по предварительным данным, упал на проезжую часть и взорвался беспилотник, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:36
белгород
вячеслав гладков
беспилотник (дрон)
происшествия
новости
взрыв
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Белгороде, по предварительным данным, упал на проезжую часть и взорвался беспилотник, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Также в результате взрыва поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.Боевики ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, а также предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Ранее в четверг Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Также в результате обстрела пункта временного размещения в Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. 31 мая власти сообщили о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено. Читайте также на РИА Новости Крым: Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
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белгород, вячеслав гладков, беспилотник (дрон), происшествия, новости, взрыв, украина, россия
Взрыв в Белгороде: что известно
Гладков: в Белгороде беспилотник упал на проезжую часть и взорвался, пострадали двое
17:16 01.06.2023 (обновлено: 17:36 01.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Белгороде, по предварительным данным, упал на проезжую часть и взорвался беспилотник, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Также в результате взрыва поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.
Боевики ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, а также предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа.
Ранее в четверг Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек.
Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина,
повреждены здания администрации и общежития. Также в результате обстрела пункта временного размещения
в Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения.
31 мая власти сообщили о начале вывоза детей
из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.
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