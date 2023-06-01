https://crimea.ria.ru/20230601/vzryv-v-belgorode-chto-izvestno-1129134142.html

Взрыв в Белгороде: что известно

Взрыв в Белгороде: что известно - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Взрыв в Белгороде: что известно

В Белгороде, по предварительным данным, упал на проезжую часть и взорвался беспилотник, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:36

белгород

вячеслав гладков

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Белгороде, по предварительным данным, упал на проезжую часть и взорвался беспилотник, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Также в результате взрыва поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.Боевики ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, а также предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Ранее в четверг Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Также в результате обстрела пункта временного размещения в Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. 31 мая власти сообщили о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено. Читайте также на РИА Новости Крым: Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, беспилотник (дрон), происшествия, новости, взрыв, украина, россия