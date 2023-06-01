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Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T15:20
2023-06-01T15:33
сергей аксенов
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белгородская область
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обстрелы белгородской области
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, если в Крыму будут появляться свободные места, то республика предложит белгородцам направить на полуостров дополнительное количество детей, добавил Аксенов.Гладков 31 мая сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. 1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие и силовики отразили три атаки украинских террористических формирований, которые предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Попытка вторжения осуществлялась силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. В результате боевики, понеся существенные потери, были отброшены. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов. 22 мая украинские боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации. 23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Читайте также на РИА Новости Крым:Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещенияШебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточенВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
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РИА Новости Крым
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4.7
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сергей аксенов, крым, белгородская область, дети, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, новости крыма, вячеслав гладков, безопасность
Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов

Аксенов: Крым готов принять на отдых до одной тысячи детей из Белгородской области

15:20 01.06.2023 (обновлено: 15:33 01.06.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Мы с Вячеславом Владимировичем Гладковым (губернатором Белгородской области – ред.) говорили на следующий день после того, как у них там диверсионная группа побывала. Предложил помощь. До тысячи детей Крым заберет. Помощь Белгородской области, нашему братскому региону, окажем без вопросов", - сказал глава республики.
Кроме того, если в Крыму будут появляться свободные места, то республика предложит белгородцам направить на полуостров дополнительное количество детей, добавил Аксенов.
Гладков 31 мая сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж.
1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие и силовики отразили три атаки украинских террористических формирований, которые предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Попытка вторжения осуществлялась силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. В результате боевики, понеся существенные потери, были отброшены. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов.
22 мая украинские боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
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Сергей АксеновКрымБелгородская областьдетиОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиНовости КрымаВячеслав ГладковБезопасность
 
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