Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
Аксенов: Крым готов принять на отдых до одной тысячи детей из Белгородской области
15:20 01.06.2023 (обновлено: 15:33 01.06.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Мы с Вячеславом Владимировичем Гладковым (губернатором Белгородской области – ред.) говорили на следующий день после того, как у них там диверсионная группа побывала. Предложил помощь. До тысячи детей Крым заберет. Помощь Белгородской области, нашему братскому региону, окажем без вопросов", - сказал глава республики.
Кроме того, если в Крыму будут появляться свободные места, то республика предложит белгородцам направить на полуостров дополнительное количество детей, добавил Аксенов.
Гладков 31 мая сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж.
1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие и силовики отразили три атаки украинских террористических формирований, которые предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Попытка вторжения осуществлялась силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. В результате боевики, понеся существенные потери, были отброшены. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов.
22 мая украинские боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
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