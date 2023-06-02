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Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу
Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу
Шестнадцать человек ранены, сгоревшие дома и поврежденные автомобили – таковы результаты дневных обстрелов в Белгородской области. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T18:02
2023-06-02T18:02
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек ранены, сгоревшие дома и поврежденные автомобили – таковы результаты дневных обстрелов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Больше всего от действий противника пострадал Шебекинский округ.Повреждения в результате обстрела Шебекино получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. От попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, пожарные расчеты все потушили. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.В Новой Таволжанке обстрелами повреждено семь частных домовладений, две хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается, отметил губернатор."В Белгороде в районе жилых домов на газон упал БПЛА с последующим взрывом. Есть двое пострадавших. Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй с легкими ушибами от госпитализации отказался. Повреждены один автомобиль, выбиты окна в девяти квартирах многоэтажек и три оконных проема в торговых помещениях", - говорится в сообщении.В Белгородском районе области зафиксировано 13 прилетов, из них семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Нечаевка, повреждена линия электропередачи. Шесть снарядов ствольной артиллерии упало на территории села Щетиновка. Никто не пострадал."В Борисовском районе два минометных снаряда выпущено по окраине села Богун-Городок. В результате пострадал один человек – житель Грайворонского городского округа. Вся необходимая медицинская помощь была оказана. Также повреждено транспортное средство пострадавшего. Других повреждений нет", - отметил Гладков.В Валуйском городском округе четыре минометных снаряда прилетели в селе Новопетровка. Пострадало два человека, им оказана медицинская помощь. На территории населенного пункта повреждены четыре частных дома: выбиты стекла, посечены фасады и кровля. Повреждения также выявлены в четырех административных и одном сельскохозяйственном здании."В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый, - сообщает губернатор. - Всего выпущено 19 снарядов. Пострадавших и разрушений нет".65 прилетов зафиксировано в Грайворонском округе. По селу Козинка выпущено 27 минометных снарядов, разрушено два частных дома. 32 минометных снаряда пришлось по селу Глотово, четыре и два снаряда соответственно "залетели" в села Рождественка и Мокрая Орловка. Пострадавших нет.В Краснояружском районе три "прилета" было в селе Графовка, где осколками посекло заборы двух домовладений. Вражеская артиллерия обстреляла села Репяховка и Вязовое, осколками снарядов повреждена сельскохозяйственная техника.В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи. Аварийные службы работают на месте.Ранее Гладков сообщил, что при ударе по дороге в Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения. Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за прошлые сутки выехали более 2,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Белгороде: что известноНесколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУГде готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-udarili-po-doroge-v-belgorodskoy-oblasti---pogibli-dva-cheloveka-1129144661.html
https://crimea.ria.ru/20230601/nad-belgorodom-srabotala-pvo-1129135616.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, россия, новости
Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу

Гладков: при массированном ударе ВСУ по Белгородской области пострадали больше 20 человек

18:02 02.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
Обстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек ранены, сгоревшие дома и поврежденные автомобили – таковы результаты дневных обстрелов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Больше всего от действий противника пострадал Шебекинский округ.
"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще четыре человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков.
Повреждения в результате обстрела Шебекино получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. От попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, пожарные расчеты все потушили. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.
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В Новой Таволжанке обстрелами повреждено семь частных домовладений, две хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается, отметил губернатор.
"В Белгороде в районе жилых домов на газон упал БПЛА с последующим взрывом. Есть двое пострадавших. Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй с легкими ушибами от госпитализации отказался. Повреждены один автомобиль, выбиты окна в девяти квартирах многоэтажек и три оконных проема в торговых помещениях", - говорится в сообщении.
В Белгородском районе области зафиксировано 13 прилетов, из них семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Нечаевка, повреждена линия электропередачи. Шесть снарядов ствольной артиллерии упало на территории села Щетиновка. Никто не пострадал.
"В Борисовском районе два минометных снаряда выпущено по окраине села Богун-Городок. В результате пострадал один человек – житель Грайворонского городского округа. Вся необходимая медицинская помощь была оказана. Также повреждено транспортное средство пострадавшего. Других повреждений нет", - отметил Гладков.
В Валуйском городском округе четыре минометных снаряда прилетели в селе Новопетровка. Пострадало два человека, им оказана медицинская помощь. На территории населенного пункта повреждены четыре частных дома: выбиты стекла, посечены фасады и кровля. Повреждения также выявлены в четырех административных и одном сельскохозяйственном здании.
"В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый, - сообщает губернатор. - Всего выпущено 19 снарядов. Пострадавших и разрушений нет".
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вчера, 18:51
Над Белгородом сработала ПВО
65 прилетов зафиксировано в Грайворонском округе. По селу Козинка выпущено 27 минометных снарядов, разрушено два частных дома. 32 минометных снаряда пришлось по селу Глотово, четыре и два снаряда соответственно "залетели" в села Рождественка и Мокрая Орловка. Пострадавших нет.
В Краснояружском районе три "прилета" было в селе Графовка, где осколками посекло заборы двух домовладений. Вражеская артиллерия обстреляла села Репяховка и Вязовое, осколками снарядов повреждена сельскохозяйственная техника.
В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи. Аварийные службы работают на месте.
Ранее Гладков сообщил, что при ударе по дороге в Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за прошлые сутки выехали более 2,5 тысяч человек.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоРоссияНовости
 
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