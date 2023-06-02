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Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения
Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения
В пунктах временного размещения Белгорода находится около 2,5 тысяч человек. В пятницу около 200 из них готовы принять в Липецке и Яковлевском городском округе, РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T15:02
2023-06-02T15:02
белгород
белгородская область
валентин демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В пунктах временного размещения Белгорода находится около 2,5 тысяч человек. В пятницу около 200 из них готовы принять в Липецке и Яковлевском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Белгорода Валентин Демидов."Сейчас в пунктах временного размещения находятся порядка 2,5 тысяч человек. Мы обеспечиваем шебекинцев всем необходимым. В ПВР организовано трехразовое горячее питание. Работают врачи и психологи", - отметил мэр.Он также добавил, что региональное правительство и сотрудники пунктов прорабатывают вопрос временного переселения людей.Первого июня, по информации Демидова, из Шебекино эвакуировалось более 1 600 человек. Речь идет только о тех, кто разместился в ПВР.Людей из опасных районов Шебекинского городского округа начали эвакуировать еще в октябре прошлого года. В связи с участившимися обстрелами 31 мая было принято решение эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов.В пятницу обстрел Шебекинского городского округа продолжился. ВСУ ударили по дороге в поселке Маслова Пристань. В результате погибли две мирных жительницы, еще двое получили серьезные ранения и доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернаторНад Белгородом сработала ПВОКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-udarili-po-doroge-v-belgorodskoy-oblasti---pogibli-dva-cheloveka-1129144661.html
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белгород, белгородская область, валентин демидов, общество, безопасность, новости, россия
Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения

Демидов: 100 жителей Шебекино из пунктов временного размещения готовы принять в Липецке

15:02 02.06.2023
 
© Telegram Валентина ДемидоваПункт временно размещения жителей Шебекино в Белгороде
Пункт временно размещения жителей Шебекино в Белгороде
© Telegram Валентина Демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В пунктах временного размещения Белгорода находится около 2,5 тысяч человек. В пятницу около 200 из них готовы принять в Липецке и Яковлевском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Белгорода Валентин Демидов.
"Сейчас в пунктах временного размещения находятся порядка 2,5 тысяч человек. Мы обеспечиваем шебекинцев всем необходимым. В ПВР организовано трехразовое горячее питание. Работают врачи и психологи", - отметил мэр.
Он также добавил, что региональное правительство и сотрудники пунктов прорабатывают вопрос временного переселения людей.
"Сотрудники ПВР сейчас выясняют, кто желает временно переехать. Также предлагаем свободные места в общежитиях белгородских вузов и ссузов. Первых 70 человек сегодня готовы принять в Яковлевском городском округе, 100 человек – в Липецке. Формируем группы для отправки", - сказано в сообщении.
Первого июня, по информации Демидова, из Шебекино эвакуировалось более 1 600 человек. Речь идет только о тех, кто разместился в ПВР.
Людей из опасных районов Шебекинского городского округа начали эвакуировать еще в октябре прошлого года. В связи с участившимися обстрелами 31 мая было принято решение эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
В пятницу обстрел Шебекинского городского округа продолжился. ВСУ ударили по дороге в поселке Маслова Пристань. В результате погибли две мирных жительницы, еще двое получили серьезные ранения и доставлены в больницу.
Последствия обстрела Белгородской области
11:32
ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека
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