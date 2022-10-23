https://crimea.ria.ru/20221023/iz-opasnykh-rayonov-shebekino-vremenno-vyvozyat-lyudey--gladkov-1125044262.html

Из опасных районов Шебекино временно вывозят людей – Гладков

Из опасных районов Шебекино временно вывозят людей – Гладков - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Из опасных районов Шебекино временно вывозят людей – Гладков

Власти Белгородской области приняли решение отселить часть жителей Шебекино из потенциально опасных районов города. Об этом в соцсети сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T09:24

2022-10-23T09:24

2022-10-23T09:46

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области приняли решение отселить часть жителей Шебекино из потенциально опасных районов города. Об этом в соцсети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Уточняется, что перед отселением был проведен подомовой обход. Согласившиеся на отъезд были оперативно перевезены на одну из баз отдыха.По соображениям безопасности, сегодня в Шебекино не будут работать несколько магазинов и городской рынок. Это необходимо, чтобы избежать массового скопления людей.В субботу, из-за обстрелов ВСУ в Шебекино пострадали 12 человек, еще двое погибли. Также почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии из-за сильного пожара. К вечеру был потушен, подача электроэнергии полностью восстановлена.Из-за постоянных обстрелов власти приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии