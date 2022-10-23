Из опасных районов Шебекино временно вывозят людей – Гладков
Ради безопасности: из Шебекино Белгородской области вывозят людей и закрывают рынки
09:24 23.10.2022 (обновлено: 09:46 23.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области приняли решение отселить часть жителей Шебекино из потенциально опасных районов города. Об этом в соцсети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Уточняется, что перед отселением был проведен подомовой обход. Согласившиеся на отъезд были оперативно перевезены на одну из баз отдыха.
"На сегодняшний день они находятся на базе Старого Оскола. С ними заместитель главы Шебекина. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились", – написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".
По соображениям безопасности, сегодня в Шебекино не будут работать несколько магазинов и городской рынок. Это необходимо, чтобы избежать массового скопления людей.
"Будут приняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории", – добавил глава региона. Он заверил, что будет сделано все, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей.
В субботу, из-за обстрелов ВСУ в Шебекино пострадали 12 человек, еще двое погибли. Также почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии из-за сильного пожара. К вечеру был потушен, подача электроэнергии полностью восстановлена.
Из-за постоянных обстрелов власти приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.