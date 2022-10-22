https://crimea.ria.ru/20221022/zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-prodlen-v-belgorode-i-kurske-1125035038.html

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске - РИА Новости Крым, 22.10.2022

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске

"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 ноября в Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T10:27

2022-10-22T10:27

2022-10-22T10:27

курская область

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 ноября в Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности >>"С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем "желтый" уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал он в своем Telegram-канале.На аналогичный срок продлен высокий уровень террористической опасности и в Курской области."Приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 октября еще на 15 суток до 6 ноября", - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее высокий уровень террористической опасности продлили и в Крыму, режим действует до 7 ноября.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

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https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-vtoroy-raz-za-sutki-udarili-po-kurskoy-oblasti-1124964281.html

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белгородская область

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курская область, белгородская область