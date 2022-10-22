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"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске - РИА Новости Крым, 22.10.2022
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 ноября в Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T10:27
2022-10-22T10:27
курская область
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 ноября в Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности &gt;&gt;"С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем "желтый" уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал он в своем Telegram-канале.На аналогичный срок продлен высокий уровень террористической опасности и в Курской области."Приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 октября еще на 15 суток до 6 ноября", - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее высокий уровень террористической опасности продлили и в Крыму, режим действует до 7 ноября.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
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курская область, белгородская область
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской и Курской областях

10:27 22.10.2022
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 ноября в Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности >>
"С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем "желтый" уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал он в своем Telegram-канале.
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На аналогичный срок продлен высокий уровень террористической опасности и в Курской области.
"Приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 октября еще на 15 суток до 6 ноября", - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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Ранее высокий уровень террористической опасности продлили и в Крыму, режим действует до 7 ноября.
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Курская областьБелгородская область
 
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