https://crimea.ria.ru/20221021/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-do-7-noyabrya-1125025001.html

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября - РИА Новости Крым, 21.10.2022

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до 7 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T15:31

2022-10-21T15:31

2022-10-21T15:31

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до 7 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также действие высокого уровня распространяется на объекты республиканских Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтопэнерго, Минпрома, Госкомводхоза.Аксенов подчеркнул, что силовики и правоохранители совместно с представителями органов власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым