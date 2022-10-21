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В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до 7 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T15:31
2022-10-21T15:31
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до 7 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также действие высокого уровня распространяется на объекты республиканских Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтопэнерго, Минпрома, Госкомводхоза.Аксенов подчеркнул, что силовики и правоохранители совместно с представителями органов власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября

15:31 21.10.2022
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до 7 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", - говорится в сообщении.
Также действие высокого уровня распространяется на объекты республиканских Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтопэнерго, Минпрома, Госкомводхоза.
Аксенов подчеркнул, что силовики и правоохранители совместно с представителями органов власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей.
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновКрым
 
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