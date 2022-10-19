https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html

Главное из нового указа: что изменится в регионах России

Главное из нового указа: что изменится в регионах России - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Главное из нового указа: что изменится в регионах России

В связи с введением военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин издал новый Указ, расширяющий... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T16:48

2022-10-19T16:48

2022-10-19T17:04

военное положение в новых регионах россии

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В связи с введением военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин издал новый Указ, расширяющий полномочия глав новых регионов.Так, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей введен максимальный уровень реагирования. Он добавляет руководителям обозначенных регионов полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и местного самоуправления.Также могут быть проведены мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, расширены полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и нужд населения. Также на указанных территориях будет создана территориальная оборона со своими штабами.Средний уровень реагирования был введен на территории Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя. Он позволяет руководителям регионов осуществлять ряд определенных мероприятий: реализовать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.Для перечисленных объектов может быть введен и особый режим работы. Кроме того, руководители могут проводить временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением временного или стационарного жилья.Теперь руководство регионов может:- ограничить движение транспортных средств, и ввести особый режим въезда и выезда на свою территорию;- ввести особый режим контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.Похожие полномочия даны и руководителям регионов Центрального федерального и Южного федерального округов, где был введен уровень повышенной готовности.Исключением стали два пункта: руководители этих регионов не могут ограничить въезд и выезд с территорий и проводить временное отселение жителей. Остальные пункты совпадают с полномочиями в среднем уровне реагирования.Во всех остальных регионах России введен базовый уровень готовности. Он предусматривает только меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. А также введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.Указом уточняется, что перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военное положение в новых регионах россии, закон и право