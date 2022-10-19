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Главное из нового указа: что изменится в регионах России - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Главное из нового указа: что изменится в регионах России
Главное из нового указа: что изменится в регионах России - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Главное из нового указа: что изменится в регионах России
В связи с введением военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин издал новый Указ, расширяющий... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T16:48
2022-10-19T17:04
военное положение в новых регионах россии
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В связи с введением военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин издал новый Указ, расширяющий полномочия глав новых регионов.Так, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей введен максимальный уровень реагирования. Он добавляет руководителям обозначенных регионов полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и местного самоуправления.Также могут быть проведены мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, расширены полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и нужд населения. Также на указанных территориях будет создана территориальная оборона со своими штабами.Средний уровень реагирования был введен на территории Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя. Он позволяет руководителям регионов осуществлять ряд определенных мероприятий: реализовать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.Для перечисленных объектов может быть введен и особый режим работы. Кроме того, руководители могут проводить временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением временного или стационарного жилья.Теперь руководство регионов может:- ограничить движение транспортных средств, и ввести особый режим въезда и выезда на свою территорию;- ввести особый режим контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.Похожие полномочия даны и руководителям регионов Центрального федерального и Южного федерального округов, где был введен уровень повышенной готовности.Исключением стали два пункта: руководители этих регионов не могут ограничить въезд и выезд с территорий и проводить временное отселение жителей. Остальные пункты совпадают с полномочиями в среднем уровне реагирования.Во всех остальных регионах России введен базовый уровень готовности. Он предусматривает только меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. А также введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.Указом уточняется, что перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
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военное положение в новых регионах россии, закон и право
Главное из нового указа: что изменится в регионах России

Введение военного положения: что изменится в субъектах России

16:48 19.10.2022 (обновлено: 17:04 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В связи с введением военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин издал новый Указ, расширяющий полномочия глав новых регионов.
Так, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей введен максимальный уровень реагирования. Он добавляет руководителям обозначенных регионов полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и местного самоуправления.
Также могут быть проведены мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Кроме того, расширены полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и нужд населения. Также на указанных территориях будет создана территориальная оборона со своими штабами.
Средний уровень реагирования был введен на территории Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя. Он позволяет руководителям регионов осуществлять ряд определенных мероприятий: реализовать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:48
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Для перечисленных объектов может быть введен и особый режим работы. Кроме того, руководители могут проводить временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением временного или стационарного жилья.
Теперь руководство регионов может:
- ограничить движение транспортных средств, и ввести особый режим въезда и выезда на свою территорию;
- ввести особый режим контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Похожие полномочия даны и руководителям регионов Центрального федерального и Южного федерального округов, где был введен уровень повышенной готовности.
Исключением стали два пункта: руководители этих регионов не могут ограничить въезд и выезд с территорий и проводить временное отселение жителей. Остальные пункты совпадают с полномочиями в среднем уровне реагирования.
Во всех остальных регионах России введен базовый уровень готовности. Он предусматривает только меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. А также введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Указом уточняется, что перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:48
Военное положение: что ждет россиян в случае его введения
Военное положение в новых регионах РоссииЗакон и право
 
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