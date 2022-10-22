Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
Губернатор Гладков: число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
13:51 22.10.2022 (обновлено: 13:57 22.10.2022)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Число раненых при обстреле Шебекино в Белгородской области выросло до 11 человек, все они в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в субботу Гладков сообщил об атаке на Шебекино, в результате которой пострадали пять мирных жителей. Сейчас стало известно, что пострадавших вдвое больше.
"После обстрела Шебекино в Белгородской области пострадали одиннадцать человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Власти Белгородской области накануне из-за постоянных обстрелов приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.