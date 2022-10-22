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Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11 - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11 - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
Число раненых при обстреле Шебекино в Белгородской области выросло до 11 человек, все они в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T13:51
2022-10-22T13:57
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Число раненых при обстреле Шебекино в Белгородской области выросло до 11 человек, все они в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в субботу Гладков сообщил об атаке на Шебекино, в результате которой пострадали пять мирных жителей. Сейчас стало известно, что пострадавших вдвое больше.Власти Белгородской области накануне из-за постоянных обстрелов приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221022/pyat-chelovek-raneny-pri-atake-vsu-na-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125038253.html
https://crimea.ria.ru/20221022/zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-prodlen-v-belgorode-i-kurske-1125035038.html
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60
белгородская область, происшествия
Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11

Губернатор Гладков: число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11

13:51 22.10.2022 (обновлено: 13:57 22.10.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Число раненых при обстреле Шебекино в Белгородской области выросло до 11 человек, все они в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в субботу Гладков сообщил об атаке на Шебекино, в результате которой пострадали пять мирных жителей. Сейчас стало известно, что пострадавших вдвое больше.
"После обстрела Шебекино в Белгородской области пострадали одиннадцать человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела в Белгородской области
12:56
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
Власти Белгородской области накануне из-за постоянных обстрелов приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
10:27
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгороде и Курске
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Белгородская областьПроисшествия
 
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