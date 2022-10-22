https://crimea.ria.ru/20221022/pyat-chelovek-raneny-pri-atake-vsu-na-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125038253.html

Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области

Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области

Пять мирных жителей ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T12:56

2022-10-22T12:56

2022-10-22T13:08

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности >>Власти Белгородской области накануне из-за постоянных обстрелов приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221019/zhiteley-shebekino-belgorodskoy-oblasti-prizvali-uekhat-iz-rayona-obstrela-1124975476.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия