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Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
Пять мирных жителей ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T12:56
2022-10-22T13:08
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности &gt;&gt;Власти Белгородской области накануне из-за постоянных обстрелов приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221019/zhiteley-shebekino-belgorodskoy-oblasti-prizvali-uekhat-iz-rayona-obstrela-1124975476.html
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белгородская область, происшествия
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области

Пять человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области — губернатор Гладков

12:56 22.10.2022 (обновлено: 13:08 22.10.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности >>
"Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Власти Белгородской области накануне из-за постоянных обстрелов приняли решение продлить дистанционный формат обучения в школах, а также рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на удаленку.
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19 октября, 13:19
Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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