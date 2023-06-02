https://crimea.ria.ru/20230602/obstrely-shebekinskogo-okruga-prodolzhayutsya---gubernator-1129140733.html
Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор
Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор
Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны Украины продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T09:08
2023-06-02T09:08
2023-06-02T09:08
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны Украины продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Из опасной зоны в пункты временного размещения переехали более 2,5 тысяч человек. Губернатор накануне лично осмотрел места размещения людей.Так, около 200 человек в ближайшее время уедут в Яковлевский округ. Кроме того, детей из приграничных сел и из Шебекинского округа направляют в другие регионы России. В пятницу семьи в количестве 100 человек едут в Липецкую область по приглашению губернатора региона.Город Шебекино в последнее время подвергается сильнейшим атакам со стороны ВСУ. В ночь на четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.О готовности принять жителей Белгородской области сообщил ряд российских регионов, в том числе Крым. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличится в случае, если будут появляться свободные места.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены Белгород принял более полутора тысяч переселенцев из Шебекино
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шебекино (город в белгородской области)
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор
Гладков: обстрелы Шебекинского округа Белгородской области продолжаются
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны Украины продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.
Из опасной зоны в пункты временного размещения переехали более 2,5 тысяч человек. Губернатор накануне лично осмотрел места размещения людей.
"Условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания", - отметил он.
Так, около 200 человек в ближайшее время уедут в Яковлевский округ. Кроме того, детей из приграничных сел и из Шебекинского округа направляют в другие регионы России. В пятницу семьи в количестве 100 человек едут в Липецкую область по приглашению губернатора региона.
Город Шебекино в последнее время подвергается сильнейшим атакам со стороны ВСУ. В ночь на четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
О готовности принять жителей Белгородской области сообщил ряд российских регионов, в том числе Крым. Глава республики Сергей Аксенов заявил
, что Крым готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличится в случае, если будут появляться свободные места.
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