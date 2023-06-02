https://crimea.ria.ru/20230602/obstrely-shebekinskogo-okruga-prodolzhayutsya---gubernator-1129140733.html

Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор

Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор

Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны Украины продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T09:08

2023-06-02T09:08

2023-06-02T09:08

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны Украины продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Из опасной зоны в пункты временного размещения переехали более 2,5 тысяч человек. Губернатор накануне лично осмотрел места размещения людей.Так, около 200 человек в ближайшее время уедут в Яковлевский округ. Кроме того, детей из приграничных сел и из Шебекинского округа направляют в другие регионы России. В пятницу семьи в количестве 100 человек едут в Липецкую область по приглашению губернатора региона.Город Шебекино в последнее время подвергается сильнейшим атакам со стороны ВСУ. В ночь на четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.О готовности принять жителей Белгородской области сообщил ряд российских регионов, в том числе Крым. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличится в случае, если будут появляться свободные места.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены Белгород принял более полутора тысяч переселенцев из Шебекино

https://crimea.ria.ru/20230602/bespilotniki-atakovali-obekty-tek-v-smolenskoy-i-kurskoy-oblastyakh-1129140307.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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