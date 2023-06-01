Над Белгородом сработала ПВО
Гладков: над Белгородом сработала система ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в Telegram.
Ранее вечером в городе на улице Щорса произошел взрыв, по предварительной информации недалеко от земли взорвался и упал беспилотный аппарат. Пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу. С ним работают врачи. Второй пострадавший отказался от госпитализации.
На месте работали взрывотехники МЧС, сотрудники МВД и администрации. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено.
Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа.
В ночь на четверг ВСУ трижды обстреливали центр Шебекино и окраины города из "Града". Ранения получили восемь человек. В результате дневного обстрела ранение получил мужчина, также повреждены здания администрации и общежития. Днем ранее под обстрел попал пункта временного размещения в Белгородской области, один человек погиб, еще двое ранены.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.
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