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Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Над Белгородом сработала ПВО
Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Над Белгородом сработала ПВО
Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T18:51
2023-06-01T18:51
белгород
пво
обстрелы всу
вячеслав гладков
украина
россия
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее вечером в городе на улице Щорса произошел взрыв, по предварительной информации недалеко от земли взорвался и упал беспилотный аппарат. Пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу. С ним работают врачи. Второй пострадавший отказался от госпитализации.На месте работали взрывотехники МЧС, сотрудники МВД и администрации. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено.Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа.В ночь на четверг ВСУ трижды обстреливали центр Шебекино и окраины города из "Града". Ранения получили восемь человек. В результате дневного обстрела ранение получил мужчина, также повреждены здания администрации и общежития. Днем ранее под обстрел попал пункта временного размещения в Белгородской области, один человек погиб, еще двое ранены.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгород принял более полутора тысяч переселенцев из ШебекиноШебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточенВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
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РИА Новости Крым
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белгород, пво, обстрелы всу, вячеслав гладков, украина, россия, происшествия, новости
Над Белгородом сработала ПВО

Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

18:51 01.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в Telegram.
Ранее вечером в городе на улице Щорса произошел взрыв, по предварительной информации недалеко от земли взорвался и упал беспилотный аппарат. Пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу. С ним работают врачи. Второй пострадавший отказался от госпитализации.
На месте работали взрывотехники МЧС, сотрудники МВД и администрации. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено.
Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа.
В ночь на четверг ВСУ трижды обстреливали центр Шебекино и окраины города из "Града". Ранения получили восемь человек. В результате дневного обстрела ранение получил мужчина, также повреждены здания администрации и общежития. Днем ранее под обстрел попал пункта временного размещения в Белгородской области, один человек погиб, еще двое ранены.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.
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БелгородПВООбстрелы ВСУВячеслав ГладковУкраинаРоссияПроисшествияНовости
 
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