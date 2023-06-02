Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-udarili-po-doroge-v-belgorodskoy-oblasti---pogibli-dva-cheloveka-1129144661.html
ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека
ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека - РИА Новости Крым, 02.06.2023
ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека
Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в пятницу в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T11:32
2023-06-02T11:48
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129092532_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_70e0a1ca403d3bd695310ec644709bc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в пятницу в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Маслова Пристань. Удар пришелся на дорогу. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй - нижних конечностей. В тяжелом состоянии мужчины доставлены в городскую больницу №2. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Также украинские боевики обстреляли из ствольной артиллерии села Тишанка Волоконовского района. По населенному пункту было выпущено 11 снарядов. Пострадавших нет, однако есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. В частности, в двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.В селе Леоновка Валуйского округа удар пришелся по сельскохозяйственному предприятию. В результате был поврежден фасад зернохранилища, пострадавших нет. Подворовой обход территории продолжается.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области из ствольной артиллерии. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за прошлые сутки выехали более 2,5 тысяч человек.В Новой Таволжанке один мирный житель получил осколочное ранение плеча, от попадания снаряда загорелся жилой дом. В Козинке от огня пострадало два частных дома. В селе Новопетровка Валуйского городского округа под обстрел попала школа и медпункт, пострадали два учителя.31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличится в случае, если будут появляться свободные места.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернаторНад Белгородом сработала ПВОКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230601/rossiyskie-voennye-sorvali-popytku-vtorzheniya-vsu-v-shebekino-1129126852.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129092532_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ab7ff9afc61231e1e3eb682a3478966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости, общество
ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека

ВСУ обстреляли трассу в Шебекино Белгородской области: есть погибшие и пострадавшие

11:32 02.06.2023 (обновлено: 11:48 02.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в пятницу в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Маслова Пристань. Удар пришелся на дорогу. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.
"В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй - нижних конечностей. В тяжелом состоянии мужчины доставлены в городскую больницу №2. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также украинские боевики обстреляли из ствольной артиллерии села Тишанка Волоконовского района. По населенному пункту было выпущено 11 снарядов. Пострадавших нет, однако есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. В частности, в двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Вчера, 12:47
Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино
В селе Леоновка Валуйского округа удар пришелся по сельскохозяйственному предприятию. В результате был поврежден фасад зернохранилища, пострадавших нет. Подворовой обход территории продолжается.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области из ствольной артиллерии. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за прошлые сутки выехали более 2,5 тысяч человек.
В Новой Таволжанке один мирный житель получил осколочное ранение плеча, от попадания снаряда загорелся жилой дом. В Козинке от огня пострадало два частных дома. В селе Новопетровка Валуйского городского округа под обстрел попала школа и медпункт, пострадали два учителя.
31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличится в случае, если будут появляться свободные места.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор
Над Белгородом сработала ПВО
Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
 
Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа
11:32ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека
11:23Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона
11:1410-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков
11:05Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области
10:56Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор суда
10:39Украинскому пограничнику предъявлено обвинение в убийстве двух человек
10:08Керченская переправа 2 июня: очередей нет
09:08Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор
08:55Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях
08:44В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея
08:15Контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима
07:55Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем
07:37Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка
07:02"Страшный квест" в пещере Таврида: какие загадки предложат посетителям
00:01В Крыму тепло и без осадков
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
22:33Главные события и заявления дня: 1 июня
21:52Главные новости Крыма: 1 июня
21:45Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
Лента новостейМолния