https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-udarili-po-doroge-v-belgorodskoy-oblasti---pogibli-dva-cheloveka-1129144661.html

ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека

ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека - РИА Новости Крым, 02.06.2023

ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в пятницу в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T11:32

2023-06-02T11:32

2023-06-02T11:48

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в пятницу в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Маслова Пристань. Удар пришелся на дорогу. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй - нижних конечностей. В тяжелом состоянии мужчины доставлены в городскую больницу №2. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Также украинские боевики обстреляли из ствольной артиллерии села Тишанка Волоконовского района. По населенному пункту было выпущено 11 снарядов. Пострадавших нет, однако есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. В частности, в двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.В селе Леоновка Валуйского округа удар пришелся по сельскохозяйственному предприятию. В результате был поврежден фасад зернохранилища, пострадавших нет. Подворовой обход территории продолжается.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области из ствольной артиллерии. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за прошлые сутки выехали более 2,5 тысяч человек.В Новой Таволжанке один мирный житель получил осколочное ранение плеча, от попадания снаряда загорелся жилой дом. В Козинке от огня пострадало два частных дома. В селе Новопетровка Валуйского городского округа под обстрел попала школа и медпункт, пострадали два учителя.31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличится в случае, если будут появляться свободные места.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернаторНад Белгородом сработала ПВОКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230601/rossiyskie-voennye-sorvali-popytku-vtorzheniya-vsu-v-shebekino-1129126852.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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