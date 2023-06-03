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Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены

Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены

Двое молодых людей получили ранения при обстреле города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T08:21

2023-06-03T08:21

2023-06-03T09:44

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Двое молодых людей получили ранения при обстреле города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В пятницу, 2 июня, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения. Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли из "Градов". Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате погибли два человека, еще шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области из ствольной артиллерии. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за 1 июня выехали более 2,5 тысяч человек.31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличиться в случае, если будут появляться свободные места.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненыеБелгород принял более полутора тысяч переселенцев из ШебекиноШебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

украина

россия

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