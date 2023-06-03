Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены
ВСУ снова обстреляли Шебекино, двое молодых людей получили тяжелые ранения
08:21 03.06.2023 (обновлено: 09:44 03.06.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Двое молодых людей получили ранения при обстреле города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В пятницу, 2 июня, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения. Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли из "Градов". Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате погибли два человека, еще шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области из ствольной артиллерии. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за 1 июня выехали более 2,5 тысяч человек.
31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличиться в случае, если будут появляться свободные места.
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