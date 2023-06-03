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Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены
Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены
Двое молодых людей получили ранения при обстреле города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T08:21
2023-06-03T09:44
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Двое молодых людей получили ранения при обстреле города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В пятницу, 2 июня, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения. Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли из "Градов". Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате погибли два человека, еще шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области из ствольной артиллерии. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за 1 июня выехали более 2,5 тысяч человек.31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличиться в случае, если будут появляться свободные места.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненыеБелгород принял более полутора тысяч переселенцев из ШебекиноШебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены

ВСУ снова обстреляли Шебекино, двое молодых людей получили тяжелые ранения

08:21 03.06.2023 (обновлено: 09:44 03.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Двое молодых людей получили ранения при обстреле города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В пятницу, 2 июня, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения. Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли из "Градов". Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате погибли два человека, еще шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области из ствольной артиллерии. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за 1 июня выехали более 2,5 тысяч человек.
31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличиться в случае, если будут появляться свободные места.
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Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости
 
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