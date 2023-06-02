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ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие
ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие - РИА Новости Крым, 02.06.2023
ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие
Украинские боевики вечером в пятницу нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа в Белгородской... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T22:36
2023-06-02T22:50
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
общество
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики вечером в пятницу нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате погибли два человека.Кроме того, шесть мирных жителей пострадали, в том числе дети. После прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Сейчас спасатели борются с огнем."После подворового обхода повреждения выявлены еще в четырех домовладениях: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна", - уточнил Гладков.В пятницу вечером ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка 40 снарядов из ствольной артиллерии, а в селе Мелихово отработала российская система ПВО. Кроме того, в Шебекино после попадания снаряда вспыхнуло одно из промышленных предприятий. На месте работают пожарные расчеты. А при ударе по дороге в Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненыеБольше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округуВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие

Два человека погибли, шесть пострадали - ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области

22:36 02.06.2023 (обновлено: 22:50 02.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ из "Градов" по селу в Белгородской области
Последствия удара ВСУ из Градов по селу в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики вечером в пятницу нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате погибли два человека.
"По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, шесть мирных жителей пострадали, в том числе дети.
"Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу. У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза", - уточнил Гладков.
После прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Сейчас спасатели борются с огнем.
"После подворового обхода повреждения выявлены еще в четырех домовладениях: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна", - уточнил Гладков.
В пятницу вечером ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка 40 снарядов из ствольной артиллерии, а в селе Мелихово отработала российская система ПВО. Кроме того, в Шебекино после попадания снаряда вспыхнуло одно из промышленных предприятий. На месте работают пожарные расчеты. А при ударе по дороге в Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения.
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