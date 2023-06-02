https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-udarili-iz-gradov-po-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-1129159457.html

ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие

ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие - РИА Новости Крым, 02.06.2023

ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие

Украинские боевики вечером в пятницу нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа в Белгородской... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T22:36

2023-06-02T22:36

2023-06-02T22:50

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики вечером в пятницу нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате погибли два человека.Кроме того, шесть мирных жителей пострадали, в том числе дети. После прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Сейчас спасатели борются с огнем."После подворового обхода повреждения выявлены еще в четырех домовладениях: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна", - уточнил Гладков.В пятницу вечером ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка 40 снарядов из ствольной артиллерии, а в селе Мелихово отработала российская система ПВО. Кроме того, в Шебекино после попадания снаряда вспыхнуло одно из промышленных предприятий. На месте работают пожарные расчеты. А при ударе по дороге в Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненыеБольше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округуВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), новости