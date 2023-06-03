"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской области
Переселенцев из Шебекино расселяют в студенческих общежитиях Белгорода - власти
© Telegram Валентина ДемидоваЖителей Шебекино переселяют из пунктов временного размещения в общежития
© Telegram Валентина Демидова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ночью ВСУ продолжили обстрел районов Белгородской области, тысячи жителей приграничья продолжают переселять вглубь региона и другие субъекты страны, в Белгороде людей из пунктов временного размещения расселяют в общежития учебных заведений. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, минувшая "ночь прошла беспокойно", над Белгородом работала ПВО. Власти продолжают работу с временно отселенными жителями Шебекинского округа. Многие из них уже переселены из пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные условия – студенческие общежития вузов и колледжей, отметил он.
"Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев. Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы администрации Белгорода Валентина Демидова, в общежитиях учебных заведений уже устроились 1000 человек.
"Люди пережили стресс, всем непросто... В ПВР в Белгороде работают информационные центры. Вижу, как много вопросов возникает в разных сферах, поэтому поручил замам усилить работу информцентров. Это все: от домашних животных, оставшихся в Шебекино – до восстановления жилья. Приглашаем представителей всех ведомств для консультаций", – сообщил Демидов в Telegram.
По словам главы области Вячеслава Гладкова, уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей "коммунальные платежи не лягут бременем на людей".
"Мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу", – отметил Гладков.
Одновременно продолжается отправка из Белгородщины детей. По словам Гладкова, 300 человек отправятся на летний отдых в Калугу и столько же – в Ярославль.
Ранее сообщалось, что жителей Шебекино готовы принять у себя в Яковлевском городском округе и Липецке. Первые группы – около 200 человек – уже отправились туда накануне. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличиться в случае, если будут появляться свободные места.
2 июня ВСУ несколько раз обстреляли приграничные районы Белгородщины.
В результате утренних ударов по поселку Маслова Пристань Шебекинского района погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. В результате дневного обстрела Соболевки Валуйского городского округа из реактивных систем залпового огня "Град" также погибли и ранены люди. Еще двое молодых парней получили тяжелые ранения вечером в Шебекино. Также пострадали мирные люди в селе Новая Таволжанка при массированном ударе украинских боевиков из ствольной артиллерии.
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