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"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской области
"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.06.2023
"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской области
Ночью ВСУ продолжили обстрел районов Белгородской области, тысячи жителей приграничья продолжают переселять вглубь региона и другие субъекты страны, в Белгороде РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T09:55
2023-06-03T09:55
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ночью ВСУ продолжили обстрел районов Белгородской области, тысячи жителей приграничья продолжают переселять вглубь региона и другие субъекты страны, в Белгороде людей из пунктов временного размещения расселяют в общежития учебных заведений. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, минувшая "ночь прошла беспокойно", над Белгородом работала ПВО. Власти продолжают работу с временно отселенными жителями Шебекинского округа. Многие из них уже переселены из пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные условия – студенческие общежития вузов и колледжей, отметил он. По словам главы администрации Белгорода Валентина Демидова, в общежитиях учебных заведений уже устроились 1000 человек."Люди пережили стресс, всем непросто... В ПВР в Белгороде работают информационные центры. Вижу, как много вопросов возникает в разных сферах, поэтому поручил замам усилить работу информцентров. Это все: от домашних животных, оставшихся в Шебекино – до восстановления жилья. Приглашаем представителей всех ведомств для консультаций", – сообщил Демидов в Telegram.По словам главы области Вячеслава Гладкова, уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей "коммунальные платежи не лягут бременем на людей".Одновременно продолжается отправка из Белгородщины детей. По словам Гладкова, 300 человек отправятся на летний отдых в Калугу и столько же – в Ярославль.Ранее сообщалось, что жителей Шебекино готовы принять у себя в Яковлевском городском округе и Липецке. Первые группы – около 200 человек – уже отправились туда накануне. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличиться в случае, если будут появляться свободные места.2 июня ВСУ несколько раз обстреляли приграничные районы Белгородщины.В результате утренних ударов по поселку Маслова Пристань Шебекинского района погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. В результате дневного обстрела Соболевки Валуйского городского округа из реактивных систем залпового огня "Град" также погибли и ранены люди. Еще двое молодых парней получили тяжелые ранения вечером в Шебекино. Также пострадали мирные люди в селе Новая Таволжанка при массированном ударе украинских боевиков из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиБелгород принял более полутора тысяч переселенцев из Шебекино
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, россия
"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской области

Переселенцев из Шебекино расселяют в студенческих общежитиях Белгорода - власти

09:55 03.06.2023
 
© Telegram Валентина ДемидоваЖителей Шебекино переселяют из пунктов временного размещения в общежития
Жителей Шебекино переселяют из пунктов временного размещения в общежития
© Telegram Валентина Демидова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ночью ВСУ продолжили обстрел районов Белгородской области, тысячи жителей приграничья продолжают переселять вглубь региона и другие субъекты страны, в Белгороде людей из пунктов временного размещения расселяют в общежития учебных заведений. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, минувшая "ночь прошла беспокойно", над Белгородом работала ПВО. Власти продолжают работу с временно отселенными жителями Шебекинского округа. Многие из них уже переселены из пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные условия – студенческие общежития вузов и колледжей, отметил он.
"Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев. Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы администрации Белгорода Валентина Демидова, в общежитиях учебных заведений уже устроились 1000 человек.
"Люди пережили стресс, всем непросто... В ПВР в Белгороде работают информационные центры. Вижу, как много вопросов возникает в разных сферах, поэтому поручил замам усилить работу информцентров. Это все: от домашних животных, оставшихся в Шебекино – до восстановления жилья. Приглашаем представителей всех ведомств для консультаций", – сообщил Демидов в Telegram.
По словам главы области Вячеслава Гладкова, уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей "коммунальные платежи не лягут бременем на людей".
"Мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу", – отметил Гладков.
Одновременно продолжается отправка из Белгородщины детей. По словам Гладкова, 300 человек отправятся на летний отдых в Калугу и столько же – в Ярославль.
Ранее сообщалось, что жителей Шебекино готовы принять у себя в Яковлевском городском округе и Липецке. Первые группы – около 200 человек – уже отправились туда накануне. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может увеличиться в случае, если будут появляться свободные места.
2 июня ВСУ несколько раз обстреляли приграничные районы Белгородщины.
В результате утренних ударов по поселку Маслова Пристань Шебекинского района погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. В результате дневного обстрела Соболевки Валуйского городского округа из реактивных систем залпового огня "Град" также погибли и ранены люди. Еще двое молодых парней получили тяжелые ранения вечером в Шебекино. Также пострадали мирные люди в селе Новая Таволжанка при массированном ударе украинских боевиков из ствольной артиллерии.

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