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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
В Феодосии в четверг проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредил жителей и горожан глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T11:17
2024-11-28T11:17
2024-11-28T11:17
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феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
игорь ткаченко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредил жителей и горожан глава администрации Игорь Ткаченко.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе в течение дня проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, учения будут проходить в районе береговой линии Северной стороны города, Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста. В этих районах будут находиться люди со стрелковым оружием, на дорогах установят блокпосты и специальную технику.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыНа "Тавриде" проверили планы прикрытия трассыНад Крымом уничтожили три беспилотника
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крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко, новости крыма
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
В Феодосии в четверг проходят учения военных со стрельбой