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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

В Феодосии в четверг проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредил жителей и горожан глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 28.11.2024

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крым

феодосия

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

игорь ткаченко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредил жителей и горожан глава администрации Игорь Ткаченко.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе в течение дня проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, учения будут проходить в районе береговой линии Северной стороны города, Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста. В этих районах будут находиться люди со стрелковым оружием, на дорогах установят блокпосты и специальную технику.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыНа "Тавриде" проверили планы прикрытия трассыНад Крымом уничтожили три беспилотника

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феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко, новости крыма