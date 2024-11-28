https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-po-proizvodstvu-raket-prevoskhodit-ves-zapad-v-10-raz--putin-1142208921.html

Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин

Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин

Производство дальнобойных ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство аналогичных ракет во всех странах НАТО вместе взятых. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T13:15

2024-11-28T13:15

2024-11-28T13:41

владимир путин (политик)

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организация договора о коллективной безопасности (одкб)

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

"калибр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Производство дальнобойных ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство аналогичных ракет во всех странах НАТО вместе взятых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также отметил, что в следующем году это производство в России будет увеличено еще на 25-30%.Президент констатировал, что главари киевского режима "клянчат" у своих хозяев, помимо дальнобойных ракет, и другую военную технику, и призвал в этой связи не забывать у стоящих на российском вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал" и "Цикрон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается и идет полным ходом, подчеркнул глава государства.В июле Путин отметил, что корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами.Уже 26 августа новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" был принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России. Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.1 марта ракетные войска стратегического назначения выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону на Камчатке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны СШАФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы""Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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