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Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин
Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин
Производство дальнобойных ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство аналогичных ракет во всех странах НАТО вместе взятых. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:15
2024-11-28T13:41
владимир путин (политик)
россия
оружие
вооруженные силы россии
нато
новости
астана
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
"калибр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Производство дальнобойных ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство аналогичных ракет во всех странах НАТО вместе взятых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также отметил, что в следующем году это производство в России будет увеличено еще на 25-30%.Президент констатировал, что главари киевского режима "клянчат" у своих хозяев, помимо дальнобойных ракет, и другую военную технику, и призвал в этой связи не забывать у стоящих на российском вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал" и "Цикрон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается и идет полным ходом, подчеркнул глава государства.В июле Путин отметил, что корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами.Уже 26 августа новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" был принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России. Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.1 марта ракетные войска стратегического назначения выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону на Камчатке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны СШАФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы""Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
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владимир путин (политик), россия, оружие, вооруженные силы россии, нато, новости, астана, организация договора о коллективной безопасности (одкб), гиперзвуковые ракеты "кинжал", "калибр", гиперзвуковая ракета "циркон", коллективный запад
Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин

Россия в 10 раз превосходит все страны НАТО по производству ракетных систем – Путин

13:15 28.11.2024 (обновлено: 13:41 28.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФРакетные войска стратегического назначения России
Ракетные войска стратегического назначения России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Производство дальнобойных ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство аналогичных ракет во всех странах НАТО вместе взятых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается производства соответствующих ракетных систем, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых", - сказал российский лидер на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.
Путин также отметил, что в следующем году это производство в России будет увеличено еще на 25-30%.
Президент констатировал, что главари киевского режима "клянчат" у своих хозяев, помимо дальнобойных ракет, и другую военную технику, и призвал в этой связи не забывать у стоящих на российском вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал" и "Цикрон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается и идет полным ходом, подчеркнул глава государства.
"В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, "клиент, безусловно, будет доволен", - добавил Путин.
В июле Путин отметил, что корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами.
Уже 26 августа новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" был принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России. Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.
1 марта ракетные войска стратегического назначения выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону на Камчатке.
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Владимир Путин (политик)РоссияОружиеВооруженные силы РоссииНАТОНовостиАстанаОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Гиперзвуковые ракеты "Кинжал""Калибр"Гиперзвуковая ракета "Циркон"Коллективный Запад
 
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