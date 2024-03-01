https://crimea.ria.ru/20240301/rvsn-rossii-proveli-uchebnyy-pusk-mezhkontinentalnoy-rakety-yars-1135344317.html

РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" - РИА Новости Крым, 01.03.2024

РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" по полигону на Камчатке,... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T16:27

2024-03-01T16:27

2024-03-01T16:31

министерство обороны рф

армия и флот

межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" по полигону на Камчатке, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Там уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.При подготовке к данному мероприятию РВСН отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска, отметили в министерстве.Ранее военный аналитик, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в комментарии РИА Новости предположил, что гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины, в том числе для проверки возможностей этих ракет по преодолению эшелонированной системы ПВО, включая западные ЗРК Patriot.В середине февраля министр обороны Сергей Шойгу поручил "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в зоне специальной военной операции" в ракетные комплексы "Кинжал" и "Искандер", а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и всего "что нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами".Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПутин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТОМассированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников

камчатка

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2024

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министерство обороны рф, армия и флот, межконтинентальная баллистическая ракета "ярс", новости, вооруженные силы россии, рвсн, камчатка