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Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников
Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников
Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T13:30
2024-03-01T13:40
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новости сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам топлива и пунктам дислокации военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также российские войска нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 37 групповых ударов о объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего, а также пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Читайте также на РИА Новости Крым:Французы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВОБольшой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУПутин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО
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96
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министерство обороны рф, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот
Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников

ВС РФ нанесли массированные удары по базам наемников и арсеналам ВСУ

13:30 01.03.2024 (обновлено: 13:40 01.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам топлива и пунктам дислокации военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 24 февраля по 1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники", – говорится в сообщении.
Также российские войска нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны.
Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 37 групповых ударов о объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего, а также пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
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