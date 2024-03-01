Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников
ВС РФ нанесли массированные удары по базам наемников и арсеналам ВСУ
13:30 01.03.2024 (обновлено: 13:40 01.03.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам топлива и пунктам дислокации военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 24 февраля по 1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники", – говорится в сообщении.
Также российские войска нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны.
Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 37 групповых ударов о объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего, а также пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
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