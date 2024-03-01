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Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников

Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников

Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T13:30

2024-03-01T13:30

2024-03-01T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам топлива и пунктам дислокации военных ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также российские войска нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 37 групповых ударов о объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего, а также пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Читайте также на РИА Новости Крым:Французы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВОБольшой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУПутин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО

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2024

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министерство обороны рф, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот