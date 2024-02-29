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Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ
Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ
Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек. Поэтому его... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T18:09
2024-02-29T19:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек. Поэтому его поражение одновременно с уничтожением КП двух бригад – это крупный успех российских войск. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.В Минобороны РФ в четверг сообщили, что силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск уничтожены сразу три крупных командных пункта: КП группировки ВСУ "Купянск", а также 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ.По мнению Хроленко, это говорит о хорошем уровне российской разведки, которая действует в тесном контакте с ударными средствами. "Это также говорит о том, что растет эффективность артиллерии, авиации, ракетных войск российской армии. Это достаточно серьезный успех, на мой взгляд", – подчеркнул Александр Хроленко.Пункты управления 59-й бригады ВСУ под удар российских войск попадают не впервые. Так, в августе 2023 года был нанесен удар по штабу этой мотопехотной бригады в ДНР.На Купянском направлении за прошедшие сутки группировке войск "Запад" удалось занять более выгодные позиции. Наши войска продвинулись также на Авдеевском, Донецком и Артемовском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позицииАрмия России продвинулась вперед на двух направленияхПлан "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский
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мнения, вооруженные силы россии, новости сво, александр хроленко, россия, украина, потери всу
Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ

Удар российских сил по командному пункту ВСУ "Купянск" – крупный успех армии РФ

18:09 29.02.2024 (обновлено: 19:50 29.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек. Поэтому его поражение одновременно с уничтожением КП двух бригад – это крупный успех российских войск. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
В Минобороны РФ в четверг сообщили, что силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск уничтожены сразу три крупных командных пункта: КП группировки ВСУ "Купянск", а также 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ.

"Пункт целой группировки войск – это значит пункт управления контингентом в количестве, по моим представлениям, до десяти тысяч военнослужащих, не меньше, а возможно, и больше", – подсчитал эксперт.

По мнению Хроленко, это говорит о хорошем уровне российской разведки, которая действует в тесном контакте с ударными средствами.
"Это также говорит о том, что растет эффективность артиллерии, авиации, ракетных войск российской армии. Это достаточно серьезный успех, на мой взгляд", – подчеркнул Александр Хроленко.
Пункты управления 59-й бригады ВСУ под удар российских войск попадают не впервые. Так, в августе 2023 года был нанесен удар по штабу этой мотопехотной бригады в ДНР.
На Купянском направлении за прошедшие сутки группировке войск "Запад" удалось занять более выгодные позиции. Наши войска продвинулись также на Авдеевском, Донецком и Артемовском направлениях.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияВооруженные силы РоссииНовости СВОАлександр ХроленкоРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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