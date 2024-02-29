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Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ

Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ

Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек. Поэтому его... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T18:09

2024-02-29T18:09

2024-02-29T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек. Поэтому его поражение одновременно с уничтожением КП двух бригад – это крупный успех российских войск. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.В Минобороны РФ в четверг сообщили, что силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск уничтожены сразу три крупных командных пункта: КП группировки ВСУ "Купянск", а также 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ.По мнению Хроленко, это говорит о хорошем уровне российской разведки, которая действует в тесном контакте с ударными средствами. "Это также говорит о том, что растет эффективность артиллерии, авиации, ракетных войск российской армии. Это достаточно серьезный успех, на мой взгляд", – подчеркнул Александр Хроленко.Пункты управления 59-й бригады ВСУ под удар российских войск попадают не впервые. Так, в августе 2023 года был нанесен удар по штабу этой мотопехотной бригады в ДНР.На Купянском направлении за прошедшие сутки группировке войск "Запад" удалось занять более выгодные позиции. Наши войска продвинулись также на Авдеевском, Донецком и Артемовском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позицииАрмия России продвинулась вперед на двух направленияхПлан "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вооруженные силы россии, новости сво, александр хроленко, россия, украина, потери всу