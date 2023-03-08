https://crimea.ria.ru/20230308/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shtab-motopikhotnoy-brigady-vsu-v-donbasse-1127415179.html

Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе

Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе

Российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T15:42

2023-03-08T15:42

2023-03-08T17:06

игорь конашенков

министерство обороны рф

сво

армия и флот

безопасность

донецкая народная республика (днр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Новоалександровка ДНР российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли удары по 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также по живой силе и технике противника в 207-ми районах.Также российские средства ПВО за минувшие сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили пять украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направленияхНаступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка МинобороныШойгу озвучил потери украинских войск за февраль

https://crimea.ria.ru/20230308/rossiyskie-sily-vzyali-pod-polnyy-kontrol-vostochnuyu-chast-artemovska-1127411144.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, министерство обороны рф, сво, армия и флот, безопасность, донецкая народная республика (днр), новости