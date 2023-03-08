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Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
Российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T15:42
2023-03-08T17:06
игорь конашенков
министерство обороны рф
сво
армия и флот
безопасность
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Новоалександровка ДНР российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли удары по 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также по живой силе и технике противника в 207-ми районах.Также российские средства ПВО за минувшие сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили пять украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направленияхНаступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка МинобороныШойгу озвучил потери украинских войск за февраль
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РИА Новости Крым
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игорь конашенков, министерство обороны рф, сво, армия и флот, безопасность, донецкая народная республика (днр), новости
Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе

Минобороны: армия России поразила штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе

15:42 08.03.2023 (обновлено: 17:06 08.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоалександровка ДНР российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли удары по 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также по живой силе и технике противника в 207-ми районах.
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Также российские средства ПВО за минувшие сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили пять украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
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Игорь КонашенковМинистерство обороны РФСВОАрмия и флотБезопасностьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
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