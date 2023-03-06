https://crimea.ria.ru/20230306/nastuplenie-rossiyskikh-sil-i-razgrom-vsu-pod-donetskom--svodka-minoborony-1127371828.html
Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны
Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны
Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении около 225 украинских боевиков и более 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T14:43
2023-03-06T14:43
2023-03-06T14:38
сво
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
наступление вс рф в донбассе
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении около 225 украинских боевиков и более 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.Обстановка на Красном ЛиманеНа Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" и артиллерия нанесли удар по живой силе и технике противника возле Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская армия потеряла здесь свыше 160 военнослужащих.Также уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая установка "Град".Южно-Донецкое и Запорожское направленияАртиллерией группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой Народной Республики. За сутки здесь ликвидировано до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град".На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".За сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 117 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской областиНаступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, наступление вс рф в донбассе, украина, россия
Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны
Минобороны: армия России уничтожила на Донецком направлении 225 солдат ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении около 225 украинских боевиков и более 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
Ход боев на Купянском направлении
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
"Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.
Обстановка на Красном Лимане
На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" и артиллерия нанесли удар по живой силе и технике противника возле Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская армия потеряла здесь свыше 160 военнослужащих.
Также уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая установка "Град".
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Артиллерией группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой Народной Республики. За сутки здесь ликвидировано до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град".
На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
За сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 117 районах.
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