https://crimea.ria.ru/20230306/nastuplenie-rossiyskikh-sil-i-razgrom-vsu-pod-donetskom--svodka-minoborony-1127371828.html

Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны

Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны

Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении около 225 украинских боевиков и более 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T14:43

2023-03-06T14:43

2023-03-06T14:38

сво

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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наступление вс рф в донбассе

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении около 225 украинских боевиков и более 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.Обстановка на Красном ЛиманеНа Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" и артиллерия нанесли удар по живой силе и технике противника возле Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская армия потеряла здесь свыше 160 военнослужащих.Также уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая установка "Град".Южно-Донецкое и Запорожское направленияАртиллерией группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой Народной Республики. За сутки здесь ликвидировано до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град".На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".За сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 117 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской областиНаступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, наступление вс рф в донбассе, украина, россия