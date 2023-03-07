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Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направлениях
Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направлениях - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направлениях
В ходе специальной военной операции российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 300 украинских боевиков и порядка 30 единиц техники противника. Об... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T16:47
2023-03-07T16:47
2023-03-07T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 300 украинских боевиков и порядка 30 единиц техники противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск поразили свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30. А в районе населенного пункта Марково ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе Авдеевки разбит склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также свыше 30 украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.На Красно-Лиманском направлении артиллеристы и летчики группировки войск "Центр" нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. В результате ВСУ потеряли на данном направлении 125 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.Потери противника за сутки на этих направлениях составили свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.На Херсонском направлении российские военные уничтожили до 35 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на ХерсонщинеШойгу объяснил значение освобождения АртемовскаАвиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27
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Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направлениях
Минобороны: армия России за сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ и 30 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 300 украинских боевиков и порядка 30 единиц техники противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск поразили свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30. А в районе населенного пункта Марково ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе Авдеевки разбит склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также свыше 30 украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.
На Красно-Лиманском направлении артиллеристы и летчики группировки войск "Центр" нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. В результате ВСУ потеряли на данном направлении 125 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка ДНР, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области", - отметили в ведомстве.
Потери противника за сутки на этих направлениях составили свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении российские военные уничтожили до 35 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
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