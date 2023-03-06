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Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27
Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27 - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27
Российские военные за сутки сбили два украинских самолета и один вертолет. Также перехвачено 15 реактивных снарядов, уничтожено девять украинских беспилотников. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T14:58
2023-03-06T14:58
2023-03-06T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили два украинских самолета и один вертолет. Также перехвачено 15 реактивных снарядов, уничтожено девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны России над Красноармейском Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29. А в районе Новопавловки – украинский вертолет Ми-8.Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". "За сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской Народной Республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области", - уточняется в сводке.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3 345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 192 танка и других боевых бронированных машин, 1 054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 771 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – экспертКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
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Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27
Минобороны России: авиация и ПВО за сутки сбили два украинских истребителя и вертолет
14:58 06.03.2023 (обновлено: 15:02 06.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили два украинских самолета и один вертолет. Также перехвачено 15 реактивных снарядов, уничтожено девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В воздушном бою в районе Трудооленовки Запорожской области истребительной авиацией ВКС России сбит Су-27 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны России над Красноармейском Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29. А в районе Новопавловки – украинский вертолет Ми-8.
Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
"За сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской Народной Республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области", - уточняется в сводке.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3 345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 192 танка и других боевых бронированных машин, 1 054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 771 единица специальной военной автомобильной техники.
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