https://crimea.ria.ru/20230306/aviatsiya-rossii-v-vozdushnom-boyu-sbila-ukrainskiy-su-27-1127372052.html

Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27

Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27 - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27

Российские военные за сутки сбили два украинских самолета и один вертолет. Также перехвачено 15 реактивных снарядов, уничтожено девять украинских беспилотников. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T14:58

2023-03-06T14:58

2023-03-06T15:02

сво

министерство обороны рф

украина

россия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

воздушно-космический силы (вкс)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили два украинских самолета и один вертолет. Также перехвачено 15 реактивных снарядов, уничтожено девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны России над Красноармейском Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29. А в районе Новопавловки – украинский вертолет Ми-8.Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". "За сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской Народной Республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области", - уточняется в сводке.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3 345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 192 танка и других боевых бронированных машин, 1 054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 771 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – экспертКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

https://crimea.ria.ru/20230306/novyy-kotel-nazvano-kolichestvo-okruzhennykh-v-artemovske-boevikov-vsu-1127371388.html

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сво, министерство обороны рф, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), новости, запорожская область, донецкая народная республика (днр), пво