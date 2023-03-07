https://crimea.ria.ru/20230307/voennye-rossii-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-v-dnr-i-na-khersonschine-1127394116.html

Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине

Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине

Российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T16:15

2023-03-07T16:15

2023-03-07T16:16

министерство обороны рф

сво

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.Кроме того, за прошедшие сутки средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230307/shoygu-obyasnil-znachenie-osvobozhdeniya-artemovska-1127388753.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

харьковская область

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