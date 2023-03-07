https://crimea.ria.ru/20230307/voennye-rossii-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-v-dnr-i-na-khersonschine-1127394116.html
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине
Российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T16:15
2023-03-07T16:15
2023-03-07T16:16
министерство обороны рф
сво
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.Кроме того, за прошедшие сутки средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230307/shoygu-obyasnil-znachenie-osvobozhdeniya-artemovska-1127388753.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
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министерство обороны рф, сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине
МО: российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области
16:15 07.03.2023 (обновлено: 16:16 07.03.2023)