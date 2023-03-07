Рейтинг@Mail.ru
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230307/voennye-rossii-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-v-dnr-i-na-khersonschine-1127394116.html
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине
Российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T16:15
2023-03-07T16:16
министерство обороны рф
сво
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331850_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_71da16d7af24b8bee971f2b5dc6af2ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.Кроме того, за прошедшие сутки средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230307/shoygu-obyasnil-znachenie-osvobozhdeniya-artemovska-1127388753.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331850_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8545c2030318d1852ade8a56611c474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине

МО: российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области

16:15 07.03.2023 (обновлено: 16:16 07.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Также средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Кроме того, за прошедшие сутки средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ
Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки
Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
13:15
Шойгу объяснил значение освобождения Артемовска
Министерство обороны РФСВОКонфликт в Чонгаре между бойцами ВСУ и членами организации "Аскер"Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо
18:16Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
18:16Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах
18:11Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки
17:44В Москве простились с легендой КГБ СССР Александром Долматовым
17:17Киев планирует выйти из договора о совместном с РФ контроле на границе
17:03В Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больнице
16:47Армия России разгромила ВСУ на Донецком и Купянском направлениях
16:39На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии
16:15Военные России сбили два украинских самолета в ДНР и на Херсонщине
15:58В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии
15:24Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма
15:07Крымские ликерные вина признаны лучшими в России
14:13На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник
13:49РНКБ открывает для женщин "островки красоты" в своих отделениях
13:44Девятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играет
13:36Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины
13:29Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны
13:15Шойгу объяснил значение освобождения Артемовска
13:02Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль
Лента новостейМолния