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Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки
Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях в Донбассе за прошедшие сутки составили более 500 военных убитыми и ранеными, а также более 40... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T15:41
2023-03-05T15:41
2023-03-05T15:41
сво
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
харьковская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях в Донбассе за прошедшие сутки составили более 500 военных убитыми и ранеными, а также более 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация "Западной" группировки войск нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области. В результате уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и три автомобиля.На Донецком направлении "Южная" группировка войск продолжала активные действия. Летчики и артиллеристы группировки уничтожили более 210 украинских боевиков, одну боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также противник потерял артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.Кроме того, в районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а в районе населенного пункта Николаевка – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Также в Запорожской области уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
https://crimea.ria.ru/20230305/armiya-rossii-unichtozhila-komandnyy-punkt-azova-v-zaporozhskoy-oblasti-1127358563.html
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харьковская область
запорожская область
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сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости, украина
Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки
МО: за сутки боев в Донбассе ВСУ потеряли более 500 боевиков и более 40 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях в Донбассе за прошедшие сутки составили более 500 военных убитыми и ранеными, а также более 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация "Западной" группировки войск нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области. В результате уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и три автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении "Южная" группировка войск продолжала активные действия. Летчики и артиллеристы группировки уничтожили более 210 украинских боевиков, одну боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также противник потерял артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.
Кроме того, в районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а в районе населенного пункта Николаевка – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80- украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20", – рассказали в ведомстве.
Также в Запорожской области уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
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