https://crimea.ria.ru/20230305/minus-500-boevikov-i-40-edinits-tekhniki-svodka-boev-v-donbasse-za-sutki-1127359308.html

Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки

Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях в Донбассе за прошедшие сутки составили более 500 военных убитыми и ранеными, а также более 40... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T15:41

2023-03-05T15:41

2023-03-05T15:41

сво

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

харьковская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331850_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_71da16d7af24b8bee971f2b5dc6af2ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях в Донбассе за прошедшие сутки составили более 500 военных убитыми и ранеными, а также более 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация "Западной" группировки войск нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области. В результате уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и три автомобиля.На Донецком направлении "Южная" группировка войск продолжала активные действия. Летчики и артиллеристы группировки уничтожили более 210 украинских боевиков, одну боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также противник потерял артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.Кроме того, в районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а в районе населенного пункта Николаевка – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Также в Запорожской области уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

https://crimea.ria.ru/20230305/armiya-rossii-unichtozhila-komandnyy-punkt-azova-v-zaporozhskoy-oblasti-1127358563.html

https://crimea.ria.ru/20230305/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkty-upravleniya-ukrainskimi-bespilotnikami-1127358857.html

харьковская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости, украина