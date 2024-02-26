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Армия России продвинулась вперед на двух направлениях

Армия России продвинулась вперед на двух направлениях - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Армия России продвинулась вперед на двух направлениях

Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T14:16

2024-02-26T14:16

2024-02-26T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе боевых действий на этом направлении противник потерял более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и станцию контрбатарейной борьбы.Продвижение вперед зафиксировано также на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Боевые действия за прошедшие сутки проходили в районе населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.Отражены также две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марфополя Запорожской области. Потери противника составили около 150-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.Ранее стало известно, что успешными действиями военнослужащих группировки "Центр" удалось освободить село Ласточкино на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУАрмия России взяла Победу в зоне СВО Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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