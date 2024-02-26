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Армия России продвинулась вперед на двух направлениях - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
Армия России продвинулась вперед на двух направлениях - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:16
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новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе боевых действий на этом направлении противник потерял более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и станцию контрбатарейной борьбы.Продвижение вперед зафиксировано также на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Боевые действия за прошедшие сутки проходили в районе населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.Отражены также две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марфополя Запорожской области. Потери противника составили около 150-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.Ранее стало известно, что успешными действиями военнослужащих группировки "Центр" удалось освободить село Ласточкино на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУАрмия России взяла Победу в зоне СВО Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия России продвинулась вперед на двух направлениях

Армия России продвинулась вперед на Донецком и Южно-Донецком направлениях

14:16 26.02.2024 (обновлено: 14:37 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк в зоне СВО
Танк в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий на этом направлении противник потерял более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и станцию контрбатарейной борьбы.
Продвижение вперед зафиксировано также на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Боевые действия за прошедшие сутки проходили в районе населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
Отражены также две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марфополя Запорожской области. Потери противника составили около 150-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.
Ранее стало известно, что успешными действиями военнослужащих группировки "Центр" удалось освободить село Ласточкино на Авдеевском направлении.
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