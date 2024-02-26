https://crimea.ria.ru/20240226/armiya-rossii-prodvinulas-vpered-na-dvukh-napravleniyakh-1135219610.html
Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
Армия России продвинулась вперед на двух направлениях - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:16
2024-02-26T14:16
2024-02-26T14:37
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135219769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fe30d3cecbffbaca37dc9518f937843.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе боевых действий на этом направлении противник потерял более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и станцию контрбатарейной борьбы.Продвижение вперед зафиксировано также на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Боевые действия за прошедшие сутки проходили в районе населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.Отражены также две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марфополя Запорожской области. Потери противника составили около 150-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.Ранее стало известно, что успешными действиями военнослужащих группировки "Центр" удалось освободить село Ласточкино на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУАрмия России взяла Победу в зоне СВО Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135219769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8361503bd0b1c4d207eaae282dddd8d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
Армия России продвинулась вперед на Донецком и Южно-Донецком направлениях
14:16 26.02.2024 (обновлено: 14:37 26.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий на этом направлении противник потерял более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и станцию контрбатарейной борьбы.
Продвижение вперед зафиксировано также на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. Боевые действия за прошедшие сутки проходили в районе населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
Отражены также две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марфополя Запорожской области. Потери противника составили около 150-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.
Ранее стало известно, что успешными действиями военнослужащих группировки "Центр" удалось освободить село Ласточкино на Авдеевском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: