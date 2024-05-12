https://crimea.ria.ru/20240512/nayden-esche-odin-pogibshiy-pod-zavalami-doma-v-belgorode-1137218723.html
Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
В МЧС сообщили о гибели еще одного человека под завалами обрушившегося дома в Белгороде. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T20:02
2024-05-12T20:02
2024-05-12T20:06
белгород
обрушение многоэтажного дома в белгороде
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В МЧС сообщили о гибели еще одного человека под завалами обрушившегося дома в Белгороде.Ранее стало известно о гибели семи человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области
Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
Еще один погибший найден под завалами дома в Белгороде – МЧС
20:02 12.05.2024 (обновлено: 20:06 12.05.2024)