https://crimea.ria.ru/20240512/glavnoe-za-den-12-maya-1137217918.html

Главное за день: 12 мая

Главное за день: 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Главное за день: 12 мая

В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. В РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T22:30

2024-05-12T22:30

2024-05-12T22:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. В Белгороде из-за атаки ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома – есть погибшие, СК возбудил дело о теракте. ВСУ теряют позиции и несут страшные потери. Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом. Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины. Володин прокомментировал предложенный на рассмотрение состав правительства РФ. В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский беспилотник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин внес в СФ кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомствДля проведения консультаций предложены:* на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;* на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;* на должность Министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;* на должность Министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович;Андрей Белоусов – биография>>* на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;* на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;* на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;* на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;* на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;* на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линец Александр Леонидович.Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.В Белгороде обрушилась многоэтажка из-за атаки ВСУВ воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", – написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У"."Около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", – отметили в ведомстве.Уточняется, что в ходе отражения атаки российские силы ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" и была повреждена десятиэтажка.Обрушение многоэтажного дома в Белгороде>>Под Симферополем сбит дрон ВСУБеспилотник ВСУ был уничтожен над Симферополем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", – написал он в своем Telegrsm-канале.ВСУ несут страшные потери в зоне СВОВС РФ в зоне проведения спецоперации за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили 1500 боевиков и 76 единиц тяжелого вооружения и техники, уничтожены шесть складов с боеприпасами противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Армия России освободила сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. "Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", – говорится в сообщении Минобороны РФ.Главнокомандующий украинскими войсками Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины. На странице в соцсети он написал, что подразделения российских войск атакуют врага на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины."Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории", – цитирует сообщение Сырского РИА Новости.Формируется новый состав правительства РФКомментируя предложенный на рассмотрение состав правительства РФ, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметил, что внесенные в Госдуму кандидаты на посты вице-премьеров и федеральных министров являются профессиональными и опытными людьми. При этом важно, чтобы в кабмине были люди, которые знают жизнь "на земле" в регионах."Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают, как устроена жизнь на земле", – сказал Володин.

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https://crimea.ria.ru/20240512/evakuatsiya-zhiteley-iz-belgoroda--feyk-1137216808.html

https://crimea.ria.ru/20240512/skadovsk-obstrelyali-iz-himars--est-postradavshie-1137216207.html

https://crimea.ria.ru/20240512/zachem-kiev-ustroil-vodnuyu-blokadu-kryma--otvet-eks-sotrudnika-sbu-1137204782.html

https://crimea.ria.ru/20240512/silneyshiy-magnitnyy-udar-obrushitsya-na-zemlyu-vecherom-v-voskresene-1137211559.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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