https://crimea.ria.ru/20240512/glavnoe-za-den-12-maya-1137217918.html
Главное за день: 12 мая
Главное за день: 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Главное за день: 12 мая
В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. В РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T22:30
2024-05-12T22:30
2024-05-12T22:32
главное за день
новости
новости крыма
обрушение многоэтажного дома в белгороде
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
правительство россии
вячеслав володин
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137208292_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_489924bf1f0f6c6d6dd4a30330bdd079.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. В Белгороде из-за атаки ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома – есть погибшие, СК возбудил дело о теракте. ВСУ теряют позиции и несут страшные потери. Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом. Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины. Володин прокомментировал предложенный на рассмотрение состав правительства РФ. В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский беспилотник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин внес в СФ кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомствДля проведения консультаций предложены:* на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;* на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;* на должность Министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;* на должность Министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович;Андрей Белоусов – биография>>* на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;* на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;* на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;* на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;* на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;* на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линец Александр Леонидович.Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.В Белгороде обрушилась многоэтажка из-за атаки ВСУВ воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", – написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У"."Около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", – отметили в ведомстве.Уточняется, что в ходе отражения атаки российские силы ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" и была повреждена десятиэтажка.Обрушение многоэтажного дома в Белгороде>>Под Симферополем сбит дрон ВСУБеспилотник ВСУ был уничтожен над Симферополем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", – написал он в своем Telegrsm-канале.ВСУ несут страшные потери в зоне СВОВС РФ в зоне проведения спецоперации за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили 1500 боевиков и 76 единиц тяжелого вооружения и техники, уничтожены шесть складов с боеприпасами противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Армия России освободила сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. "Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", – говорится в сообщении Минобороны РФ.Главнокомандующий украинскими войсками Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины. На странице в соцсети он написал, что подразделения российских войск атакуют врага на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины."Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории", – цитирует сообщение Сырского РИА Новости.Формируется новый состав правительства РФКомментируя предложенный на рассмотрение состав правительства РФ, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметил, что внесенные в Госдуму кандидаты на посты вице-премьеров и федеральных министров являются профессиональными и опытными людьми. При этом важно, чтобы в кабмине были люди, которые знают жизнь "на земле" в регионах."Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают, как устроена жизнь на земле", – сказал Володин.
https://crimea.ria.ru/20240512/v-kremle-obyasnili-smenu-ministra-oborony-rossii-1137222084.html
https://crimea.ria.ru/20240512/evakuatsiya-zhiteley-iz-belgoroda--feyk-1137216808.html
https://crimea.ria.ru/20240512/skadovsk-obstrelyali-iz-himars--est-postradavshie-1137216207.html
https://crimea.ria.ru/20240512/zachem-kiev-ustroil-vodnuyu-blokadu-kryma--otvet-eks-sotrudnika-sbu-1137204782.html
https://crimea.ria.ru/20240512/silneyshiy-magnitnyy-udar-obrushitsya-na-zemlyu-vecherom-v-voskresene-1137211559.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137208292_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_2feca59628effd8ff90b64917fd2d5b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, новости крыма, обрушение многоэтажного дома в белгороде, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, правительство россии, вячеслав володин, государственная дума рф, александр сырский, владимир путин (политик), андрей белоусов, владимир колокольцев, сергей лавров, александр бортников, сергей нарышкин, сергей шойгу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. В Белгороде из-за атаки ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома – есть погибшие, СК возбудил дело о теракте. ВСУ теряют позиции и несут страшные потери. Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом. Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины. Володин прокомментировал предложенный на рассмотрение состав правительства РФ. В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский беспилотник.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Путин внес в СФ кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств
Для проведения консультаций предложены:
* на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович
;
* на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;
* на должность Министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович
;
* на должность Министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович
;
* на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;
* на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;
* на должность Директора Федеральной службы безопасности
– Бортников Александр Васильевич;
* на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;
* на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;
* на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линец Александр Леонидович.
Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
В Белгороде обрушилась многоэтажка из-за атаки ВСУ
В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу
со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", – написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.
Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У".
"Около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака
по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что в ходе отражения атаки российские силы ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" и была повреждена десятиэтажка.
Под Симферополем сбит дрон ВСУ
Беспилотник ВСУ был уничтожен над Симферополем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА
. Разрушений и пострадавших нет", – написал он в своем Telegrsm-канале.
ВСУ несут страшные потери в зоне СВО
ВС РФ в зоне проведения спецоперации за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили 1500 боевиков
и 76 единиц тяжелого вооружения и техники, уничтожены шесть складов с боеприпасами противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта
в Харьковской области. "Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Главнокомандующий украинскими войсками Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины. На странице в соцсети он написал, что подразделения российских войск атакуют врага
на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины.
"Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории", – цитирует сообщение Сырского РИА Новости.
Формируется новый состав правительства РФ
Комментируя предложенный на рассмотрение состав правительства РФ, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметил, что внесенные в Госдуму кандидаты на посты вице-премьеров и федеральных министров
являются профессиональными и опытными людьми. При этом важно, чтобы в кабмине были люди, которые знают жизнь "на земле" в регионах.
"Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают, как устроена жизнь на земле", – сказал Володин.