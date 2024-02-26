https://crimea.ria.ru/20240226/rossiyskie-voyska-osvobodili-lastochkino-1135218589.html
Российские войска освободили Ласточкино
Российские войска освободили Ласточкино - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Российские войска освободили Ласточкино
Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T13:44
2024-02-26T13:44
2024-02-26T13:44
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.Кроме того, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп противника. Уничтожены 410 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубица Д-30.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ. По данным министра обороны, операция готовилась тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями.20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки. 22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости
Российские войска освободили Ласточкино
ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп противника. Уничтожены 410 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубица Д-30.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил
российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ. По данным министра обороны, операция готовилась тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями.
22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа
на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю.
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