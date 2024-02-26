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Российские войска освободили Ласточкино

Российские войска освободили Ласточкино - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Российские войска освободили Ласточкино

Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T13:44

2024-02-26T13:44

2024-02-26T13:44

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.Кроме того, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп противника. Уничтожены 410 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубица Д-30.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ. По данным министра обороны, операция готовилась тщательно. Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла эффективно и с минимальными потерями.20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки. 22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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