https://crimea.ria.ru/20240223/armiya-rossii-osvobozhdaet-goroda-unichtozheno-7505-boevikov-vsu-1135177012.html

Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ

Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ

Вооруженные силы России освободили три населенных пункта, отразили 83 вражеские атаки, а также уничтожили 7505 украинских боевиков, сотни единиц вооружения и... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T17:40

2024-02-23T17:40

2024-02-23T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили три населенных пункта, отразили 83 вражеские атаки, а также уничтожили 7505 украинских боевиков, сотни единиц вооружения и техники противника за неделю боев в зоне спецоперации. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.На Купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак ВСУ."Потери противника составили свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке.На Донецком направлении ВС РФ освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах девяти населенных пунктов.Кроме того, российские бойцы отразили 12 контратак боевиков. На этом направлении враг понес значительные потери – больше 2560-ти военнослужащих. Также были сожжены 12 танков, 31 боевая бронемашина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".На Авдеевском направлении армия России освободила Авдеевку, а также нанесла поражение противнику в районах девяти населенных пунктов ДНР.За неделю российские военные на этом направлении отразили 39 контратак украинских боевиков."За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны России.На Южно-Донецком направлении также улучшено положение наших войск по переднему краю. Противнику нанесено поражение в районах семи населенных пунктов ДНР и Запорожской области.Кроме того, отражены четыре атаки возле Новодонецкого и Шевченко."Потери ВСУ составили до 1195-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - перечислили в пресс-службе российского оборонного ведомства.На Херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение ВСУ.Кроме того, отражены три атаки ВСУ возле Работино. Боевики потеряли на этом направлении больше 460-ти военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронемашин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии.Кроме того, за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.Также авиация и средства противовоздушной обороны России за семь дней уничтожили в зоне СВО десятки ракет и управляемых авиабомб и реактивных снарядов западного образца, которыми ВСУ пытались наносить удары по российским позициям.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииКрынки полностью под контролем ВС РФ – ПутинОни воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали

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