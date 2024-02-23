Рейтинг@Mail.ru
37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240223/37-gruppovykh-udarov-po-oboronke-vsu-porazheny-aerodromy-i-arsenaly-1135176173.html
37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы
37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы - РИА Новости Крым, 23.02.2024
37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T16:38
2024-02-23T16:49
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
потери всу
иностранные наемники всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012581_0:37:1754:1024_1920x0_80_0_0_6d70cbbd21ef85faa02a45d40b8cd8bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. За прошедшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие горюче-смазочные материалы, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктураВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объектВзрыв и пожар: что происходит в городах Украины
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012581_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_f8b4797da24005dc4501b1cd9c5b1e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, потери всу , иностранные наемники всу
37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы

ВС России за неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонного комплекса Украины

16:38 23.02.2024 (обновлено: 16:49 23.02.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

"Удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего", - сказано в недельной сводке.

Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
"Все назначенные объекты поражены", - заключили в оборонном ведомстве.
За прошедшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие горюче-смазочные материалы, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПотери ВСУИностранные наемники ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ
17:21Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
16:54Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ
16:3837 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы
16:26Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
16:05Землетрясение произошло в 100 км от Стамбула
15:48В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
15:2113-й пакет санкции против России: что ответил МИД
14:55Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
14:29Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
13:52От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан
13:36Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
13:14Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12:42Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
12:01Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
11:55Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО
11:08Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
10:59В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
10:25Как будут работать в Крыму отделения МРЭО на праздники
10:04Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
Лента новостейМолния