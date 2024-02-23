https://crimea.ria.ru/20240223/37-gruppovykh-udarov-po-oboronke-vsu-porazheny-aerodromy-i-arsenaly-1135176173.html

37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы

37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы - РИА Новости Крым, 23.02.2024

37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T16:38

2024-02-23T16:38

2024-02-23T16:49

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

потери всу

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. За прошедшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие горюче-смазочные материалы, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктураВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объектВзрыв и пожар: что происходит в городах Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, потери всу , иностранные наемники всу