https://crimea.ria.ru/20240219/vzryvy-v-khersone---povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1135044166.html
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T09:54
2024-02-19T09:54
2024-02-19T09:54
херсон
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888989_0:159:1601:1059_1920x0_80_0_0_8004e124ff178aa715efccafff3c82bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Перед этим назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах в городе."Херсон… Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭС на Украине прекратила выработку энергииВ Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
херсон
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888989_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_8c0cd1e2ee6e7d6b8f2f60da07229f93.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
В Херсоне повреждена припортовая инфраструктура - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Попали в <…> припортовую инфраструктуру в Херсоне", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Перед этим назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах в городе.
"Херсон… Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым: