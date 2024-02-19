https://crimea.ria.ru/20240219/vzryvy-v-khersone---povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1135044166.html

Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура

Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T09:54

2024-02-19T09:54

2024-02-19T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Перед этим назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах в городе."Херсон… Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭС на Украине прекратила выработку энергииВ Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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