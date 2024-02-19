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Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T09:54
2024-02-19T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Перед этим назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах в городе."Херсон… Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭС на Украине прекратила выработку энергииВ Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
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РИА Новости Крым
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херсон, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура

В Херсоне повреждена припортовая инфраструктура - власти

09:54 19.02.2024
 
© РИА Новости КрымХерсон. Вид на порт
Херсон. Вид на порт - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Попали в <…> припортовую инфраструктуру в Херсоне", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Перед этим назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах в городе.
"Херсон… Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ХерсонУкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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