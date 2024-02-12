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В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция
В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция
Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на 12 февраля в подконтрольных Украине Павлограде и Херсоне. В Днепропетровской области повреждена энергетическая... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T08:47
2024-02-12T08:47
украина
укрэнерго
днепропетровская область
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на 12 февраля в подконтрольных Украине Павлограде и Херсоне. В Днепропетровской области повреждена энергетическая инфраструктура, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго"."Часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена", - написал в своем Telegram-канале глава ВГА Днепропетровской области Сергей Лысак.Также ночные взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщают украинские СМИ.Воздушная тревога ночью объявлялась в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Накануне несколько инфраструктурных объектов были повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. Также взрывы звучали в воскресенье в Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины Кривой Рог обесточен массированным ударом
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, укрэнерго, днепропетровская область, новости, вооруженные силы россии, новости сво, в мире, херсон
В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена электроподстанция

В Днепропетровской области получила повреждения электроподстанция - Укрэнерго

08:47 12.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на 12 февраля в подконтрольных Украине Павлограде и Херсоне. В Днепропетровской области повреждена энергетическая инфраструктура, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Пострадало оборудование одной из подстанций "Укрэнерго". В Павлоградском и Синельниковском районах частично обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание промышленных потребителей восстановлено. Продолжается подключение бытовых", - говорится в сообщении.
"Часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена", - написал в своем Telegram-канале глава ВГА Днепропетровской области Сергей Лысак.
Также ночные взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога ночью объявлялась в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Накануне несколько инфраструктурных объектов были повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. Также взрывы звучали в воскресенье в Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаУкрэнергоДнепропетровская областьНовостиВооруженные силы РоссииНовости СВОВ миреХерсон
 
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