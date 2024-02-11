https://crimea.ria.ru/20240211/v-nikolaevskoy-oblasti-povrezhdeny-neskolko-obektov-infrastruktury-1134865558.html

В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.02.2024

В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила начальник... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T09:03

2024-02-11T09:03

2024-02-11T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.О пожар на одном из объектов в Николаеве также сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич."Пожар на одном из объектов. Выясняем детали. Прошу не публиковать никакие фото и и видео", - написал он в своем Telegram-канале.В ночь на воскресенье на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепропетровске. В субботу в Харькове была полностью уничтожена нефтебаза. А в Одессе повреждена припортовая инфраструктура. В Измаиле - технические помещения "промышленных" и "сервисных" объектов, уточнили власти.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураМощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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