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В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры
В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры
Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила начальник... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T09:03
2024-02-11T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.О пожар на одном из объектов в Николаеве также сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич."Пожар на одном из объектов. Выясняем детали. Прошу не публиковать никакие фото и и видео", - написал он в своем Telegram-канале.В ночь на воскресенье на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепропетровске. В субботу в Харькове была полностью уничтожена нефтебаза. А в Одессе повреждена припортовая инфраструктура. В Измаиле - технические помещения "промышленных" и "сервисных" объектов, уточнили власти.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураМощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
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РИА Новости Крым
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украина, николаев, николаевская область, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области

09:03 11.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.
"В Николаеве на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Также были повреждены и другие инфраструктурные объекты в Николаевской области", - цитирует Гуменюк РИА Новости.
О пожар на одном из объектов в Николаеве также сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Пожар на одном из объектов. Выясняем детали. Прошу не публиковать никакие фото и и видео", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на воскресенье на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепропетровске.
В субботу в Харькове была полностью уничтожена нефтебаза. А в Одессе повреждена припортовая инфраструктура. В Измаиле - технические помещения "промышленных" и "сервисных" объектов, уточнили власти.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаНиколаевНиколаевская областьНовости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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