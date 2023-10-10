Рейтинг@Mail.ru
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231010/vzryvy-v-odesse-povrezhdena-logisticheskaya-infrastruktura-1131969965.html
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T10:02
2023-10-10T10:02
одесса
одесская область
украина
новости сво
в мире
взрыв
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127431466_213:7:1280:607_1920x0_80_0_0_bb537df00bf644ef72338234c4dc1d72.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации региона Олег Кипер.Как сообщают украинские СМИ, ночью воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины. В Одесской области гремели взрывы.Ранее в Одессе был поврежден объект припортовой инфраструктуры, а в районе города Прилуки Черниговской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у портаСерия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
одесса
одесская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127431466_202:23:1280:831_1920x0_80_0_0_c5ae4e025920ea0e28e2d0d58948e7b3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, одесская область, украина, новости сво, в мире, взрыв, новости
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура

В Одессе повреждена логистическая инфраструктура

10:02 10.10.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныМЧС Украины во время ликвидации пожара
МЧС Украины во время ликвидации пожара
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации региона Олег Кипер.
"Есть попадания по логистической инфраструктуре", - констатировал он.
Как сообщают украинские СМИ, ночью воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины. В Одесской области гремели взрывы.
Ранее в Одессе был поврежден объект припортовой инфраструктуры, а в районе города Прилуки Черниговской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
 
ОдессаОдесская областьУкраинаНовости СВОВ миреВзрывНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
11:123 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре
11:02Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК
10:48Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО
10:18Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
10:02Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
09:51Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром
09:46Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы
09:07Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
08:46Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасы
08:22Крымский мост закрывают на 7 часов
07:56На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
07:38Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми
07:17Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО
06:34Без света и воды: где в Крыму ждать отключений во вторник
06:01"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
22:48Главные новости Крыма: 9 октября
22:16Главное за день: 9 октября
Лента новостейМолния