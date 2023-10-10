https://crimea.ria.ru/20231010/vzryvy-v-odesse-povrezhdena-logisticheskaya-infrastruktura-1131969965.html

Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура

Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура

В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T10:02

2023-10-10T10:02

2023-10-10T10:02

одесса

одесская область

украина

новости сво

в мире

взрыв

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127431466_213:7:1280:607_1920x0_80_0_0_bb537df00bf644ef72338234c4dc1d72.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации региона Олег Кипер.Как сообщают украинские СМИ, ночью воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины. В Одесской области гремели взрывы.Ранее в Одессе был поврежден объект припортовой инфраструктуры, а в районе города Прилуки Черниговской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у портаСерия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения

одесса

одесская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, одесская область, украина, новости сво, в мире, взрыв, новости