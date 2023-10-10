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Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T10:02
2023-10-10T10:02
2023-10-10T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации региона Олег Кипер.Как сообщают украинские СМИ, ночью воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины. В Одесской области гремели взрывы.Ранее в Одессе был поврежден объект припортовой инфраструктуры, а в районе города Прилуки Черниговской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у портаСерия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
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РИА Новости Крым
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одесса, одесская область, украина, новости сво, в мире, взрыв, новости
Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
В Одессе повреждена логистическая инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных взрывов повреждена логистическая инфраструктура, сообщил подконтрольный киевскому режиму глава военной администрации региона Олег Кипер.
"Есть попадания по логистической инфраструктуре", - констатировал он.
Как сообщают украинские СМИ, ночью воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины. В Одесской области гремели взрывы.
Ранее в Одессе был поврежден объект припортовой инфраструктуры
, а в районе города Прилуки
Черниговской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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