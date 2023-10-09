https://crimea.ria.ru/20231009/raketno-artilleriyskoe-vooruzhenie-vsu-unichtozheno-na-sklade-v-prilukakh-1131957062.html

Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках

Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках

Склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T16:23

2023-10-09T16:23

2023-10-09T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки российские подразделения перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 беспилотников под Кременцом и Курдюмовкой – в ДНР, в районе Ольшан и Берестового – в Харьковской области, над Геническом, Пролетаркой и Казачьими Лагерями – в Херсонской области, а также в районе Токмака в Запорожской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ предприняли на четырех направлениях 11 безуспешных атак и за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации свыше 600 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за суткиАрмия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ

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