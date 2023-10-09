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Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках
Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках
Склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T16:23
2023-10-09T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки российские подразделения перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 беспилотников под Кременцом и Курдюмовкой – в ДНР, в районе Ольшан и Берестового – в Харьковской области, над Геническом, Пролетаркой и Казачьими Лагерями – в Херсонской области, а также в районе Токмака в Запорожской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ предприняли на четырех направлениях 11 безуспешных атак и за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации свыше 600 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за суткиАрмия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231007/udar-po-odesse-povrezhdena-infrastruktura-u-porta-1131913711.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, черниговская область, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), пво
Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках

Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в Прилуках Черниговской области

16:23 09.10.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", – сообщается в сводке военного ведомства.
Кроме того, за сутки российские подразделения перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 беспилотников под Кременцом и Курдюмовкой – в ДНР, в районе Ольшан и Берестового – в Харьковской области, над Геническом, Пролетаркой и Казачьими Лагерями – в Херсонской области, а также в районе Токмака в Запорожской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ предприняли на четырех направлениях 11 безуспешных атак и за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации свыше 600 боевиков.
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