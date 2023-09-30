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В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ

В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023

В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ

Три склада боеприпасов были уничтожены российскими военными в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T15:14

2023-09-30T15:14

2023-09-30T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Три склада боеприпасов были уничтожены российскими военными в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также одни реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.Также были уничтожены двадцать пять БПЛА противника в районе различных населенных пунктов ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточным ракетным ударом уничтожили объединенный склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов.Также накануне ВС РФ групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион", а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAMРоссийские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

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донецкая народная республика (днр)

краматорск

луганская народная республика (лнр)

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херсонская область, донецкая народная республика (днр), новости сво, краматорск, министерство обороны рф, пво, himars, луганская народная республика (лнр), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон)