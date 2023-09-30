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В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ
В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023
В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ
Три склада боеприпасов были уничтожены российскими военными в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T15:14
2023-09-30T15:16
херсонская область
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Три склада боеприпасов были уничтожены российскими военными в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также одни реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.Также были уничтожены двадцать пять БПЛА противника в районе различных населенных пунктов ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточным ракетным ударом уничтожили объединенный склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов.Также накануне ВС РФ групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион", а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAMРоссийские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
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херсонская область, донецкая народная республика (днр), новости сво, краматорск, министерство обороны рф, пво, himars, луганская народная республика (лнр), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон)
В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили в Херсонской области и в ДНР три склада боеприпасов ВСУ за сутки

15:14 30.09.2023 (обновлено: 15:16 30.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения
Бойцы отряда спецназначения - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Три склада боеприпасов были уничтожены российскими военными в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой Народной Республики", - уточняется в сводке.
Кроме того, российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также одни реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Также были уничтожены двадцать пять БПЛА противника в районе различных населенных пунктов ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточным ракетным ударом уничтожили объединенный склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов.
Также накануне ВС РФ групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион", а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами.
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Херсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОКраматорскМинистерство обороны РФПВОHIMARSЛуганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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