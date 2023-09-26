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Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ
Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T18:44
2023-09-26T18:44
2023-09-26T18:44
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что в результате удара и последующей детонации ВСУ утратили 12 ангаров с более чем тремя тысячами тонн боеприпасов различного калибра.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29 ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости, херсонская область
Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ
Российская ракета уничтожила склад ВСУ с тысячами тонн боеприпасов - разбиты 12 ангаров