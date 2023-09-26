https://crimea.ria.ru/20230926/vysokotochnyy-udar-nanesen-po-obedinennomu-skladu-vooruzheniya-vsu-1131680485.html

Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ

Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T18:44

2023-09-26T18:44

2023-09-26T18:44

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что в результате удара и последующей детонации ВСУ утратили 12 ангаров с более чем тремя тысячами тонн боеприпасов различного калибра.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29 ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости, херсонская область