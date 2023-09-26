https://crimea.ria.ru/20230926/unichtozhen-na-aerodrome-kulbakino-vsu-lishilis-esche-odnogo-mig-29-1131676076.html

Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29

Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29 - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29

ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T16:03

2023-09-26T16:03

2023-09-26T16:03

новости сво

министерство обороны рф

воздушно-космический силы (вкс)

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

николаевская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России.Это второй за последние дни истребитель ВСУ, разбитый Вооруженными Силами РФ на украинском аэродроме. Накануне ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны России за минувшие сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности УкраиныУкраинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя

николаевская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), николаевская область