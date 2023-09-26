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Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29 - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29
Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29 - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29
ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T16:03
2023-09-26T16:03
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России.Это второй за последние дни истребитель ВСУ, разбитый Вооруженными Силами РФ на украинском аэродроме. Накануне ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны России за минувшие сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности УкраиныУкраинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), николаевская область
Уничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29

ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино

16:03 26.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Это второй за последние дни истребитель ВСУ, разбитый Вооруженными Силами РФ на украинском аэродроме. Накануне ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны России за минувшие сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов.
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